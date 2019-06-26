Дождалась денег и сбежала: горе-мать бросила недоношенного ребенка в Ровно

Женщина бросила младенца в роддоме сразу же после получения государственной помощи при рождении ребенка. Вопиющий инцидент произошел в одном из роддомов города Ровно, сообщает ТСН.

40-летняя роженица разрешилась раньше срока. Она провела со своей новорожденной дочерью три недели и сбежала сразу же после перевода денег на банковскую карту.

Кроме того, подгузники и смеси, которые явно нуждающейся женщине приносили добродушные люди, она умудрялась перепродавать.

Сейчас 1,5-месячная Сашенька находится в "Доме малютки". Девочку привезли сюда из неонатального центра, где ее выходили медики. Вес малышки составляет три килограмма, а при рождении она весила вдвое меньше. Девочка родилась на 34-й неделе беременности.

Медики рассказывают, что женщина вела себя тихо и спокойно. За время пребывания в роддоме с дочерью успела зарегистрировать ребенка и получить госпомощь и сбежать.

Мать бросила ребенка в больнице Ровно после получения выплат (скрин: YouTube/ТСН)

Горе-мать сбежала из больницы 1 июня, после того как с размахом отметила День защиты детей. Медики рассказывают, что женщина была очень пьяная - им пришлось попросить ее покинуть больницу, дабы проветриться и протрезветь. Но она не вернулась.

Женщина получила около 15 тысяч гривен единоразовой выплаты при рождении ребенка и за статус матери-одиночки. Кроме того, она хотела временно поместить Сашеньку в детдом, чтобы "наладить материальное положение и подготовить дом к приезду ребенка". Мамы-роженицы помогали одеждой, смесями и подгузниками, а неравнодушные горожане успели перечислить около двух тысяч гривен на карту.

Мать-кукушку разыскивают медики и соцслужба. Для того, чтобы ее стала искать полиция, нужно заявление от родственников, а таковые не объявлялись.

Журналисты пытались найти женщину по адресу проживания, но там ее также нет. Соседи говорят, что давно ее не видели. Кроме того, у "исчезнувшей мамочки" есть совершеннолетняя дочь, родительские права на которую у нее также в свое время забирали.

Тем временем в собесе думают-гадают, как вернуть выплаченные деньги, чтобы они пошли на обеспечение 1,5-месячной Сашеньки. Там утверждают, что случай беспрецедентный, ранее с таким не сталкивались. Единственное, чего точно могут добиться, это чтобы ежемесячные выплаты перестали поступать на карточку матери-кукушки.

Мать бросила ребенка в больнице Ровно после получения выплат (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, прокуратура начала расследование смерти 23-летней роженицы и ребенка в перинатальном центре Мариуполя.

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