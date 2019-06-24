Просто соврала: из-за халатности врача в роддоме умер младенец

Ребенок умер из-за жутких условий в больнице на Закарпатье (коллаж РБК-Украина)

Младенец умер через час после родов из-за отсутствия необходимого оборудования

В Межигорье из-за жутких условий в больнице, а также халатности врачей умер младенец. Инцидент произошел чуть меньше месяца назад, рассказывает очевидец происшествия. Как сообщается, за несколько дней до родов женщина обращалась за помощью врачей, но они даже не провели диагностику. В больнице не оказалось необходимого оборудования, чтобы спасти жизнь ребенку, рассказывает Zak InSider.

Как рассказывается, врачи не провели должного обследования беременной и несколько раз проигнорировали просьбы сделать УЗИ. Ребенок умер из-за того, что в больнице не оказалось необходимого оборудования. Хотя перед родами врач сказала, что оно есть.

"За 3 дня до родов (26.05) мать обратилась к своему врачу с жалобой на тонус и на то, что не чувствует движений ребенка. Должного осмотра не было проведено, лишь прослушали сердцебиение ребенка, оно билось. Еще и отказали беременной идти на УЗИ. 27.05 вечером женщина вновь обратилась в больницу, так как у нее повысилась температура до 38.7. Положили на стационар. Утром беременная сдала анализы, оказалось, что все хорошо, больше никаких осмотров проведено не было, и опять же, УЗИ не позволили сделать. Вечером того же дня, женщина родила ребенка на 35 неделе. При чем, когда поняла, что будет рожать, то спросила у врача, есть ли у них все необходимое оборудование для деток, рожденных раньше срока, и она ответила, что есть. Через час после рождения ребенок умер, из-за того, что в больнице просто нет необходимых аппаратов, чтобы спасти таких деток", - рассказала читательница изданию Zak InSider.

Ребенок умер из-за жутких условий в больнице на Закарпатье (фото: zak-insider.com)

Почему врач не отправил беременную в другую больницу, зная ситуацию, почему запрещала делать УЗИ – неизвестно.

"Врач с многолетним опытом должен знать, что с такими жалобами, как обращалась беременная, обязательно делать УЗИ. Все это я списываю на обычную халатность Межгорных врачей", - добавила собеседница издания.

Кроме того, больница "славится" не только халатным отношением врачей к пациентам, но и жуткими условиями в гинекологическом и родильном отделениях.

"Отдельно хочу сказать об скудном состоянии гинекологического и родильного отделения. В палатах для мам и младенцев грибок, туалет протекает, душ не работает. А под кабинетом завотделением стоит грязная кушетка (вместо скамеек или стульев) приперта к стене, которую съедает грибок. И вот так беременные женщины в Межгорье ожидают врачей", – говорится в сообщении.

Заявление об ужасном состоянии медицинского учреждения пациентка подтвердила снимками.

Ребенок умер из-за жутких условий в больнице на Закарпатье (фото: zak-insider.com)

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