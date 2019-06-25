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Погибла роженица и ребенок: прокуратура расследует трагедию в Мариуполе

STYLERПроисшествия    25.06.2019 - 14:35
Погибла роженица и ребенок: прокуратура расследует трагедию в Мариуполе
В роддоме Мариуполя умерла роженица (коллаж: РБК-Украина)

Роженица скончалась через три дня после операции

В одном из роддомов Мариуполя Донецкой области от полиорганной недостаточности скончалась 23-летняя роженица, поступившая за три дня до того в тяжелом состоянии. Расследованием обстоятельств трагедии занимается прокуратура области, сообщает пресс-служба.

Известно, что женщина поступила с диагнозом "внутриутробная гибель плода" около 06:00 20 июня. После консилиума женщину перевели в палату интенсивной терапии и в 10:00 ей была проведена операция.

Спустя три дня 23 июня в 08:20 у жещины начался отек легких. После проведения интенсивной терапии ее отправили в реанимацию, где в 14:30 она скончалась от нарастающей полиорганной недостаточности.

Погибла роженица и ребенок: прокуратура расследует трагедию в Мариуполе

В роддоме Мариуполя погибла роженица (коллаж: РБК-Украина)

По факту смерти роженицы возбуждено уголовное дело. Прокуратура занимается проверкой медицинской документации, проводятся судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить причины смерти роженицы и ее ребенка.

Напомним, что ранее в Хмельницком при странных обстоятельствах в утробе матери умер младенец.

Также мы писали, что в Межгорье Закарпатской области из-за жутких условий в больнице, а также халатности врачей умер младенец. 

К слову, не так давно в канализации нашли тело недоношенного ребенка.

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