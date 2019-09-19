Дождь, снег и заморозки: какие области пострадают от непогоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптики предупредили о первых заморозках в нескольких областях

Погода в Украине в пятницу, 20 сентября, не порадует жителей страны теплом и солнцем. Во многих регионах пройдут дожди, в Карпатах – снег, а температура воздуха опустится до 0 +3 градусов. Синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украине потеплеет и предупредила, что в ближайшие сутки возможен штормовой ветер, до 15-20 м/с.

Особенно с погодой не повезет жителям западных областей, так как там холод и дожди усилятся сильным ветром. Также возможны заморозки.

"Пятница в Украине обещает дождь и холодную погоду. В западных областях – еще и с штормовым ветром. Ну, ничего, переживем, тем более, что в субботу-воскресенье-понедельник солнца станет больше, а 22-23 сентября существенно потеплеет. В большинстве областей 20 сентября ожидаются периодические дожди, на высокогорье Карпат с мокрым снегом. Температура воздуха в ближайшую ночь будет колебаться в пределах +3 +8 градусов. Внимание! В ближайшую ночь и в ночь на субботу на Западе, Севере, в Центре и на Востоке Украины вероятны заморозки 0-3 градуса. Заморозки более вероятны при прояснении", - рассказала Диденко.

Карта погоды

Она отметила, что в Украине в пятницу будет ветер северо-западного направления, 5-12 м/с, а в западных областях штормовые порывы до 15-20 м/с.

В Киеве 20 сентября будет пасмурно и холодно, возможен небольшой дождь, а также похолодание ночью до 0 градусов.

"В Киеве пятница будет пасмурной, с дождем и низкой температурой воздуха, около +12 +13 градусов. Сегодня вечером и в ближайшую ночь похолодает до +7 +9 градусов. А в ночь на субботу в Киеве станет холоднее, аж до +3 +4 градусов. Поэтому на окраинах, при прояснении, возможны заморозки 0 -3 градуса", - написала синоптик.