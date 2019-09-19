Дощ, сніг та заморозки: які області постраждають від негоди

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Синоптики попередили про перші заморозки в кількох областях

Погода в Україні у п'ятницю, 20 вересня, не порадує жителів країни теплом і сонцем. У багатьох регіонах пройдуть дощі, в Карпатах – сніг, а температура повітря опуститься до 0 +3 градусів. Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні потеплішає і попередила, що в найближчу добу можливий штормовий вітер до 15-20 м/с.

Особливо з погодою не пощастить мешканцям західних областей, так як там холод і дощі посиляться сильним вітром. Також можливі заморозки.

"П'ятниця в Україні обіцяє дощ і холодну погоду. У західних областях – ще й з штормовим вітром. Ну, нічого, переживемо, тим більше, що в суботу-неділю-понеділок сонця стане більше, а 22-23 вересня суттєво потеплішає. У більшості областей 20 вересня очікуються періодичні дощі, на високогір'ї Карпат з мокрим снігом. Температура повітря в найближчу ніч буде коливатися в межах +3 +8 градусів. Увага! У найближчу ніч та у ніч на суботу на Заході, Півночі, в Центрі та на Сході України ймовірні заморозки 0-3 градуси. Заморозки більш ймовірні при проясненні", - розповіла Діденко.

Карта погоди

Вона зазначила, що в Україні в п'ятницю буде вітер північно-західного напрямку, 5-12 м/с, а в західних областях штормові пориви до 15-20 м/с.

У Києві 20 вересня буде хмарно і холодно, можливий невеликий дощ, а також похолодання вночі до 0 градусів.

"У Києві п'ятниця буде похмурою, з дощем і низькою температурою повітря близько +12 +13 градусів. Сьогодні ввечері і в найближчу ніч похолодає до +7 +9 градусів. А в ніч на суботу у Києві стане холодніше, аж до +3 +4 градусів. Тому на околицях, при проясненні, можливі заморозки 0 -3 градуси", - написала синоптик.