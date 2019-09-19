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Особенного тепла не ждите: синоптики рассказали, когда придет "бабье лето"

STYLERЖизнь    19.09.2019 - 08:36
Особенного тепла не ждите: синоптики рассказали, когда придет "бабье лето"
Погода в Украине (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода готовит жителям Украины еще один сюрприз

Погода в Украине в последние дни не сильно радует жителей большинства областей. Практически во всех регионах снизилась температура воздуха, местами ночью достигает до +5 +8 градусов, а в Карпатах даже выпал уже первый снег. Однако после нескольких холодных дней с мелкими дождями и штормовым ветром, синоптики прогнозируют потепление и сухую погоду. Об этом пишет издание "Факты".

Как рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в ближайшие дни в Украине будет холодно и дождливо, а небольшое потепление стоит ожидать с понедельника.

Особенного тепла не ждите: синоптики рассказали, когда придет &quot;бабье лето&quot;

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"В ближайшие четверо суток в большинстве областей Украины временами будет идти небольшой дождь. На этом фоне начнется снижение температурного фона: по ночам столбик термометров опустится до +5 +10 градусов. Дневная температура в большинстве областей снизится до +10 +15 градусов, в восточных областях останется в пределах +20 градусов. А дальше, ориентировочно с 24 по 26 сентября, будет происходить постепенное повышение дневной температуры до +20 +24 градусов, дожди прекратятся", - рассказала синоптик.

Особенного тепла не ждите: синоптики рассказали, когда придет &quot;бабье лето&quot;

Погода в Украине 23 сентября

Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что сильного потепления ждать не стоит и спрогнозировал холодную и дождливую осень.

"Не стоит рассчитывать на высокую температуру в ближайшие дни, столбики термометров днем не поднимутся выше отметки 20 градусов тепла, а по ночам будет колебаться в пределах 5 градусов тепла. А вот в октябре наступит классическая осень, но и она будет разной на юге и севере. Так, в южной части страны сохранится тепло, температура днем будет достигать отметки +22, а вот на севере столбики термометров будут колебаться в пределах +5 +7 градусов. Этот месяц будет богат на осадки. Дни дождливой погоды будут чередоваться с сухими, солнечными, но не жаркими днями. Последний месяц осени будет холодным даже для этого времени года: первые предвестники в виде сильных и холодных дождей могут прийти уже 7 и 8 ноября. После кратковременного прояснения осадки снова вернутся уже в виде мокрого снега. После 15 ноября придет похолодание, вплоть до ночных заморозков", - отметил синоптик.

В Украине ожидается похолодание и дожди Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло
Новости Украины Гидрометцентрсиноптик
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