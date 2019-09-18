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Мощный западный циклон: синоптики сделали экстренное предупреждение

STYLERЖизнь    18.09.2019 - 20:07
Мощный западный циклон: синоптики сделали экстренное предупреждение
Погода в Украине 19 сентября - синоптики предупредили о приближении циклона (коллаж РБК-Украина)

Западный ветер принесет в Украину дожди

Погода в Украине 19 сентября будет холодной и дождливой, в ночное время возможны существенные снижения температур. При том, что ветер из Западной Европы принесет дожди, они будут несильными. Также ожидаются сильные шквалы ветра. Циклон затронет западные и северные регионы. Об этом сообщается в обновленном прогнозе Укргидрометцентра, а также международном метеорологическом портале Windy.

Уровень тепла в Украине в четверг будет приблизительно одинаковым по всей стране. Традиционно, теплее всего будет на юге страны - +16… +19 градусов. При этом в западных, восточных, северных и центральных регионах температура будет держаться на уровне – до +12… +17 градусов тепла.

Мощный западный циклон: синоптики сделали экстренное предупреждение

Погода в Украине 19 сентября - синоптики предупредили о приближении циклона (скриншоты: meteo.gov.ua)

К слову, дождь ожидается в Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Черновицкой областях. На остальной территории нашей страны ожидается сухая погода с переменной облачностью.

В ночное время средняя температура будет равна +5… +8 градусам тепла. В южных регионах – до +6… +9 градусов.

Мощный западный циклон: синоптики сделали экстренное предупреждение

Погода в Украине 19 сентября - синоптики предупредили о приближении циклона (фото: Getty Images)

Кроме того, ожидаются порывы ветра до 15-24 м/с. И, хотя в Укргидрометцентре утверждают, что шквалы будут только 18 сентября, международный метеорологический портал Windy указывает на продолжение тенденции. Там же добавили, что в четверг будут наблюдаться грозовые ливни, в том числе и в Киевской области.

Погода в Украине 19 сентября - синоптики предупредили о приближении циклона (скриншоты: windy.com)

Народный прогноз: в старину наши предки зиму определяли по осиновым листьям: если они ложатся лицом вверх — к студеной зиме, изнанкой кверху — зима будет теплой, а если и так и сяк — то зима умеренная будет.

Напомним, что ранее синоптики спрогнозировали скорое потепление.

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