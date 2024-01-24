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Довжина 20 сантиметрів: у Києві в жінки виявили небезпечне утворення, яке стискало органи

У Києві жінці видалили величезну кісту (фото: facebook.com/surgery.org.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві хірурги видалили 20-тисантиметрову кісту з підшлункової жінки. Небезпечне новоутворення стискало органи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова.

Які симптоми відчувала жінка

Декілька років тому молода жінка з Києва почала відчувати сильний біль у животі, який не проходив з часом.

Обстеження в лікарні за місцем проживання показало наявність кісти підшлункової залози.

Раніше пацієнтка перенесла цистоєюностомію з анастомозом по Брауну. Біль після операції перестав турбувати, лише утворилась післяопераційна кила.

Однак з часом почав з’являтися сильний біль, постійна нудота та відчуття стиснення у животі.

Як видалили кісту

Лікарі виявили, що попередній діагноз був неточним.

За весь час кістозне утворення значно збільшилося та почало стискати навколишні органи.

Мультидисциплінарна команда встановила, що це мультилокулярне кістозне утворення тіла-хвоста підшлункової залози, його довжина становила 20 см.

Хірурги вирішили провести складну операцію - дистальну резекцію підшлункової залози зі спленектомією, крайову резекцію ворітної вени та її пластику, а також герніопластику передньої черевної стінки.

Вони видалили селезінку та усунули післяопераційну килу.

Після втручання пацієнтка провела добу в інтенсивній терапії та тиждень у звичайному відділенні.

Зараз жінка проходить амбулаторне лікування та реабілітацію.

У Києві в жінки виявили величезну кісту (фото: facebook.com/surgery.org.ua)

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