Не міг повноцінно розмовляти, їсти та пити: у Львові врятували 5-річного сина військового

У Львові 5-річного сина захисника України успішно прооперували хірурги. У дитини була надзвичайно велика розщілина м'якого і твердого піднебіння та губи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку лікарні "Охматдит".

Що відомо про стан хлопчика

Відомо, що сімʼя зі Сумської області. Вперше Олексія прооперували, коли йому було 3 місяці. А наступне втручання зробити вчасно не вдалося.

Мама Олексія Віра розповіла, що вони шукали лікарів аби зробити наступну операцію. Але пандемія коронавірусу та війна внесли корективи у плани.

Зокрема, не було спеціалістів, які бралися за таку операцію.

Жінка знайшла відповідних фахівців аж у Львові. Із Сум приїхали у Львівську дитячу лікарню Охматдит. Батько хлопчика з 2014 року брав участь в АТО. А від 22 лютого 2022 року продовжує боронити незалежність України.

Хірург Христина Погранична зазначила, що у цьому випадку була надзвичайно широка розщілина піднебіння. Оскільки дитина до 5 років була ще не прооперована вдруге - це створювало певні труднощі.

Тому треба було приймати негайне рішення і обирати оптимальний метод лікування для закриття дефекту.

Олексій та його мама Віра (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Що сталось після операції

Після операції в 5-річного Олексійка налагодилося дихання, мовлення, ковтання та харчування. Адже, до цього хлопчику було дуже важко розмовляти, ковтати, їсти та пити. Було змінене положення щелеп та прикус.

"Ми будемо спостерігати за Олексієм до 18 років, зокрема за прикусом і розвитком та ростом верхньої щелепи. І за потреби проведемо повторне втручання", - зазначив щелепно-лицевий хірург Роман Огоновський.

Лікарі зазначили, що розщілина губи та піднебіння в Україні та Європі зустрічається раз на 700-800 пологів. Враховуючи населення країни це доволі поширена вада. Здебільшого, вперше після народження оперують дитині губу у 2-3 місяці, а піднебіння до 1 рочку.

У Львові 5-річному хлопчику відновили піднебіння та губу (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)