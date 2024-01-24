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Длина 20 сантиметров: в Киеве у женщины обнаружили опасное образование, сжимающее органы

В Киеве женщине удалили огромную кисту (фото: facebook.com/surgery.org.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве хирурги удалили 20-сантиметровую кисту из поджелудочной женщины. Опасное новообразование сжимало органы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Национального научного центра хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова.

Какие симптомы испытывала женщина

Несколько лет назад молодая женщина из Киева начала испытывать сильную боль в животе, которая не проходила со временем.

Обследование в больнице по месту жительства показало наличие кисты поджелудочной железы.

Ранее пациентка перенесла цистоеюностомию с анастомозом по Брауну. Боль после операции перестала беспокоить, только образовалась послеоперационная кила.

Однако со временем начали появляться сильные боли, постоянная тошнота и ощущение сжатия в животе.

Как удалили кисту

Врачи обнаружили, что предварительный диагноз был неточен.

За все время кистозное образование значительно увеличилось и начало сжимать окружающие органы.

Мультидисциплинарная команда установила, что это мультилокулярное кистозное образование тела хвоста поджелудочной железы, его длина составляла 20 см.

Хирурги решили провести сложную операцию - дистальную резекцию поджелудочной железы со спленэктомией, краевую резекцию воротной вены и ее пластика, а также герниопластику передней брюшной стенки.

Они удалили селезенку и устранили послеоперационную килу.

После вмешательства пациентка провела сутки в интенсивной терапии и неделю в обычном отделении.

Сечас женщина проходит амбулаторное лечение и реабилитацию.

В Киеве у женщины обнаружили огромную кисту (фото: facebook.com/surgery.org.ua)

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