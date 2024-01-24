Длина 20 сантиметров: в Киеве у женщины обнаружили опасное образование, сжимающее органы

В Киеве хирурги удалили 20-сантиметровую кисту из поджелудочной женщины. Опасное новообразование сжимало органы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Национального научного центра хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова.
Несколько лет назад молодая женщина из Киева начала испытывать сильную боль в животе, которая не проходила со временем.
Обследование в больнице по месту жительства показало наличие кисты поджелудочной железы.
Ранее пациентка перенесла цистоеюностомию с анастомозом по Брауну. Боль после операции перестала беспокоить, только образовалась послеоперационная кила.
Однако со временем начали появляться сильные боли, постоянная тошнота и ощущение сжатия в животе.
Врачи обнаружили, что предварительный диагноз был неточен.
За все время кистозное образование значительно увеличилось и начало сжимать окружающие органы.
Мультидисциплинарная команда установила, что это мультилокулярное кистозное образование тела хвоста поджелудочной железы, его длина составляла 20 см.
Хирурги решили провести сложную операцию - дистальную резекцию поджелудочной железы со спленэктомией, краевую резекцию воротной вены и ее пластика, а также герниопластику передней брюшной стенки.
Они удалили селезенку и устранили послеоперационную килу.
После вмешательства пациентка провела сутки в интенсивной терапии и неделю в обычном отделении.
Сечас женщина проходит амбулаторное лечение и реабилитацию.
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