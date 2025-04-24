Довше будуть свіжими: як зберігати яйця "по-американськи"

Чи траплялося вам знаходити у холодильнику забуте яйце й гадати: ще свіже чи вже ні? Виявляється, в Америці до цього підходять по-особливому, і їхній метод дозволяє зберігати яйця значно довше.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, у чому суть цього методу і як застосувати ці поради вдома.

У чому суть "американського" способу?

В Америці яйця миють перед продажем, що видаляє природну захисну плівку з їх поверхні. Через це вони стають більш вразливими до проникнення бактерій і швидше псуються при кімнатній температурі.

Щоб уникнути псування, американці зберігають яйця виключно в холодильнику. Це допомагає зберегти їх свіжість до кількох тижнів. Такий підхід став стандартом у США через жорсткі санітарні норми. Тому головна ідея "по-американськи" - холод і стабільна температура.

Яке місце в холодильнику краще для яєць?

Більшість людей кладуть яйця на дверцята холодильника, бо там зручно. Проте саме ця зона найбільше піддається коливанням температури - щоразу, коли ви відкриваєте холодильник.

Кращий варіант - середня або верхня полиця ближче до задньої стінки, де температура найбільш постійна. Так яйця не піддаються "тепловим шокам" і довше залишаються свіжими.

Якщо маєте контейнер для яєць із кришкою - використовуйте його для додаткового захисту від запахів. І не забувайте зберігати їх гострим кінцем вниз - так повітряна камера залишається зверху, і вміст довше не псується.

У холодильнику яйця зберігаються найдовше (фото: Freepik.com)

Чому не варто тримати яйця просто у шафі?

При кімнатній температурі яйця можуть зберігатися, але лише за умови, що температура стабільна. На кухні це рідко можливо: поруч плита, вікна, сонце, і все це впливає на продукт. Якщо температура в приміщенні перевищує 20°C, яйця швидше втрачають свіжість.

Ще одна небезпека - конденсат, який утворюється при переході з холоду в тепло. Волога на шкаралупі відкриває шлях бактеріям усередину. Тому краще не ризикувати й прибирати яйця у холодильник одразу після покупки.

Як зберігати яйця без холодильника - якщо вже дуже треба?

Якщо у вас є темна і прохолодна комора або льох, де температура не піднімається вище 20°C - це прийнятне місце для зберігання. Яйця не миють, щоб зберегти природний захист від мікробів. У таких умовах вони можуть пролежати до двох тижнів.

Але все одно варто оглядати їх перед вживанням - перевіряти запах і проводити "плаваючий тест". Якщо яйце тоне - свіже, якщо піднімається - краще не ризикувати.

І головне правило - не класти яйця то в холодильник, то назад на стіл: такі гойдалки тільки шкодять.