Тріскаються під час варіння: як уникнути найпоширенішої проблеми з яйцями
Щороку перед Великоднем варені яйця залишаються одним із найпопулярніших продуктів. Але часто під час варіння вони тріскаються, і замість красивого яйця виходить деформований білок, який визирає крізь шкаралупу.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про основні причини та поради, як цього уникнути.
Список причин
Різкий перепад температури
Якщо яйце дістати з холодильника і одразу покласти в киплячу воду, то шкаралупа не витримує раптового нагріву й починає тріскатися.
Важливо спочатку довести яйця до кімнатної температури, а потім варити.
Багато яєць в каструлі
Не додавайте в каструлю занадто багато яєць під час варіння. Яйця не повинні торкатися один одного, поки вода кипить. Якщо ви використовуєте маленьку каструлю, не варіть більше 3-4 яєць за раз.
Саме така помилка також може призводити до того, що шкарлупа яєць трісне.
Повітряна камера всередині яйця
При нагріванні повітря всередині розширюється, і якщо яйце вариться швидко або в киплячій воді, тиск розриває шкаралупу.
Мікротріщини або дефекти шкаралупи
Якщо яйце вже має непомітні тріщини, вони легко можуть стати більшими під час варіння.
Як цього уникнути
Холодна вода
Кладіть яйця у холодну воду й поступово доводьте до кипіння - це зменшить температурний стрес.
Проколіть тупий кінець яйця
У тупому кінці яйця знаходиться повітряна камера. Обережне проколювання голкою допоможе уникнути надлишкового тиску всередині.
Додайте сіль або оцет у воду
Це не запобігає тріщинам напряму, але допоможе білку швидше згортатися, якщо шкаралупа трісне - він не витече повністю.
Використовуйте приблизно 2 чайні ложки оцту або половину чайної ложки солі на дві склянки води.
Використовуйте спеціальну ложку або шумівку
Під час варіння опускати яйця у воду варто обережно, аби не вдарити ними об дно каструлі.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Times of India та Оn manorama.