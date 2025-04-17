Тріскаються під час варіння: як уникнути найпоширенішої проблеми з яйцями

Щороку перед Великоднем варені яйця залишаються одним із найпопулярніших продуктів. Але часто під час варіння вони тріскаються, і замість красивого яйця виходить деформований білок, який визирає крізь шкаралупу.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про основні причини та поради, як цього уникнути.

Список причин

Різкий перепад температури

Якщо яйце дістати з холодильника і одразу покласти в киплячу воду, то шкаралупа не витримує раптового нагріву й починає тріскатися.

Важливо спочатку довести яйця до кімнатної температури, а потім варити.

Багато яєць в каструлі

Не додавайте в каструлю занадто багато яєць під час варіння. Яйця не повинні торкатися один одного, поки вода кипить. Якщо ви використовуєте маленьку каструлю, не варіть більше 3-4 яєць за раз.

Саме така помилка також може призводити до того, що шкарлупа яєць трісне.

Повітряна камера всередині яйця

При нагріванні повітря всередині розширюється, і якщо яйце вариться швидко або в киплячій воді, тиск розриває шкаралупу.

Мікротріщини або дефекти шкаралупи

Якщо яйце вже має непомітні тріщини, вони легко можуть стати більшими під час варіння.

Як цього уникнути

Холодна вода

Кладіть яйця у холодну воду й поступово доводьте до кипіння - це зменшить температурний стрес.

Проколіть тупий кінець яйця

У тупому кінці яйця знаходиться повітряна камера. Обережне проколювання голкою допоможе уникнути надлишкового тиску всередині.

Додайте сіль або оцет у воду

Це не запобігає тріщинам напряму, але допоможе білку швидше згортатися, якщо шкаралупа трісне - він не витече повністю.

Використовуйте приблизно 2 чайні ложки оцту або половину чайної ложки солі на дві склянки води.

Використовуйте спеціальну ложку або шумівку

Під час варіння опускати яйця у воду варто обережно, аби не вдарити ними об дно каструлі.