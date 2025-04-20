Що зробити з яйцями після Великодня: 5 рецептів, які ніколи не набриднуть
Після Великодня в холодильнику часто лишаються крашанки, і постає питання - куди їх подіти? Щоб не викидати, а смачно використати, з яєць можна приготувати смачні страви.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про ідеї, як смачно "утилізувати" великодні яйця.
Яєчний салат
Салат із яєць - це швидкий, смачний і ситний варіант для сніданку, перекусу або легкої вечері.
Приготувати цей швидкий яєчний салат можна всього за кілька хвилин, що робить його чудовим вибором для тих, хто цінує простоту і смак.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- - 3 шт
- - 300 г
- -1 шт.
- - за смаком
Викладіть вершковий сир у салатницю та очистіть добре вимиту цибулю-порей. Дрібно наріжте її білу частину і невеликий шматок зеленої частини.
Перекладіть порей у салатницю і добре розмішайте вершковий сир із цибулею.
Після цього дрібно наріжте відварені яйця. Викладіть їх у салатницю, додай сіль і паприку, дуже обережно перемішайте.
Яєчний салат (фото: Deposit photos)
Фаршировані яйця з тунцем
Знадобляться такі інгредієнти:
- тунець консервований в олії -1 банка (185 г)
- яйця - 6 шт.
- сир Маскарпоне - 50 г
- сіль
- приправа до риби - 1 ч. л.
- куркума - 2 ч. л.
- шпинат заморожений - 60 г
- бурякова пудра
Почистіть відварені яйця, розріжте навпіл та вийміть жовтки. Білки опускаємо приблизно на 30 хвилин в розчин куркуми, бурякової пудри та шпинату.
Поки фарбуються яйця, готуємо начинку. До жовтків додаємо тунець разом з олією та все переминаємо виделкою.
Додаємо вершковий сир, він придасть приємну вершкову нотку.
Начинку пробуємо та, за потребою, додаємо сіль. А також додаємо приправу для риби. Все перемішуємо до однорідності. Білки обсушуємо на паперових рушниках та начиняємо.
Фаршировані яйця з тунцем (фото: cookpad.com)
М'ясний рулет з яйцем
Для такої смачної та незвичної страви знадобиться:
- м'ясний фарш - 500 г
- яйце у фарш - 1 шт.
- яйця у начинку - 5 шт.
- сир - 100 г
- цибуля - 1 шт.
- петрушка - до смаку
- рисове або кукурудзяне борошно - 20 г
- часник сушений або свіжий
- кунжут для присипки
У фарш додаємо яйце, натираємо на тертці цибулю, солимо, додаємо часник та приправи до смаку. Добре перемішуємо та "відбиваємо" в мисці.
Відварюємо яйця, охолоджуємо і натираємо на великій тертці. Зелень дрібно нарізаємо, а сир натираємо на тертці.
На харчову плівку або силіконовий килимок розподіляємо фарш прямокутної форми завтовшки 1 см. Розподіляємо рівномірно по всьому фаршу сир, зелень та відварені яйця.
Допомагаючи собі харчовою плівкою скручуємо фарш у рулет та перекладаємо на пергамент.
Присипаємо кунжутом і відправляємо в розігріту духовку на 30-40 хвилин при 180 градусах.
М'ясний рулет з яйцем (фото: cookpad.com)
Буряковий салат з яйцем
Інгредієнти:
- - 2 шт.
- - 3 шт.
- - 1 шт.
- - за смаком
Добре вимийте яйця та покладіть у киплячу воду. Відваріть протягом 10 хвилин до готовності. Вийміть з окропу, перекладіть у миску з крижаною водою та остудіть. Очистьте від шкарлупи та наріжте кубиками.
Запечений в духовці або попередньо відварений та охолоджений буряк очистьте та наріжте невеликими кубиками або натріть на тертці.
Очистьте часник та натріть на дрібній тертці. Покладіть його в майонез та добре перемішайте.
Покладіть буряк та нарізані яйця в миску, додайте майонез із часником та добре перемішайте. Посоліть та поставте у холодильник на пів години.
Буряковий салат з яйцем (фото: Deposit photos)
Пиріжки з яйцями
Інгредієнти для тіста:
- кефір - 300 мл
- борошно - 450 г
- олія - 3 ст. л. олії
- сода та сіль - по одній ч. л.
Інгредієнти для начинки:
- відварені яйця - 4 шт.
- зелена цибуля - 400 г
- сіль
Для тіста на пиріжки змішуємо борошно, сіль, цукор та соду. Поступово додаємо кефір та олію і розмішуємо все до однорідного стану аби не було грудочок. Місимо тісто і залишаємо його постояти пів години.
Дрібно нарізаємо зелену цибулю, яйця. Змішуємо їх разом, солимо і перчимо.
Розкачуємо тісто та формуємо основу для пиріжка. Всередину кожного пиріжка кладемо 2-3 ч.л. начинки.
Смажимо пиріжки на сковорідці по три хвилини з кожного боку.
Пиріжки з яйцями (фото: Freepik)
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Shuba та Cookpad.