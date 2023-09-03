Довідка про обмежену придатність до військової служби: адвокат вказав на важливий нюанс

Що потрібно знати про статус обмеженої придатності

Військовозобов'язаним приходить повістка у ТЦК СП і перше, що доводиться пройти у військкоматі після перевірки всіх належних документів - це військово-лікарську комісію. Саме на підставі медичного огляду така комісія може надати статус "Обмежено придатний".

Одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, фактично виконуваної роботи, людині, що пройшов медичний огляд, у постанові у довільній формі зазначається, які види служби та роботи протипоказані цій особі.

Найчастіше обмежено придатні особи неспроможні служити у високомобільних десантних військах, в десантно-штурмових військах, у морської піхоті й у плавскладі, і також - у спеціальних спорудах.

А можуть служити:

У частинах (підрозділах) забезпечення

Військових комісаріатах

військових установах, організаціях

Навчальних закладах

При цьому прямої заборони для відправлення такого військовослужбовця до частини, яка виконує завдання "на нулі" або в безпосередній близькості, немає.

Як має виглядати довідка

Як зазначає адвокат Роман Сімутін у своєму Telegram-каналі, у довідці ВЛК має бути чітко зазначено, де саме цей військовозобов'язаний служити не може. Тобто які види служби, які посади такому військовослужбовцю протипоказані з урахуванням його стану здоров'я.

Ось так має виглядати довідка

Довідка ВЛК (Скріншот)

"Ось так має виглядати довідка про обмежену придатність. У ній обов'язково має бути зазначено, де саме військовий не може служити, інакше він ще сидітиме в окопі з лопатою і без автомата", - наголосив Сімутін.

Крім того, посада та вид служби мають бути пов'язані з діяльністю забезпечення військової частини. Тобто обмежено придатний не може служити стрільцем або гранатометником. Також такий військовий не повинен виконувати роботи, пов'язані з тяжкою фізичною працею, наприклад - рити окопи.

А що робити у разі порушень?

Якщо порушуються правила, то рекомендується подавати письмовий рапорт на ім'я командира частини та просити перевести на посаду, яка відповідає стану здоров'я.

Якщо рапорт залишається поза увагою, варто звернутися зі скаргою на гарячу лінію Міноборони.