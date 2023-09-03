Справка об ограниченной пригодности к военной службе: адвокат указал на важный нюанс

Что нужно знать о статусе ограниченной пригодности

Военнообязанным приходит повестка в ТЦК СП и первое, что приходится пройти в военкомате после проверки всех надлежащих документов - это военно-врачебную комиссию. Именно на основании медицинского осмотра такая комиссия может присвоить статус "Ограниченно пригодный".

Одновременно с постановлением ВВК в индивидуальном порядке с учетом военной специальности, занимаемой должности, возраста, фактически выполняемой работы прошедшего медицинское освидетельствование, в постановлении в произвольной форме указывается, какие виды службы и работы противопоказаны этому лицу.

Чаще всего ограниченно пригодные лица не могут служить в высокомобильных десантных войсках, в десантно-штурмовых войсках, в морской пехоте и в плавсоставе, а также - на специальных сооружениях.

А могут служить:

В частях (подразделениях) обеспечения

Военных комиссариатах

Военных учреждениях, организациях

Учебных заведениях

При этом прямого запрета для отправки такого военнослужащего в часть, которая выполняет задачи "на нуле" или в непосредственной близости, нет.

Как должна выглядеть справка

Как отмечает адвокат Роман Симутин в своем Telegram-канале, в справке ВВК должно быть четко указано, где именно этот военнообязанный служить не может. То есть, какие виды службы, какие должности такому военнослужащему противопоказаны с учетом его состояния здоровья.

Вот так должна выглядеть справка

Справка ВВК (Скриншот)

"Вот так должна выглядеть справка об ограниченной пригодности. В ней обязательно должно быть указано, где именно военный не может служить, иначе он еще будет сидеть в окопе с лопатой и без автомата", - подчеркнул Симутин.

Кроме того, должность и вид службы должны быть связаны с деятельностью обеспечения воинской части. То есть, ограниченно годный не может служить стрелком или гранатометчиком. Также такой военный не должен выполнять работы, связанные с тяжелым физическим трудом, например - рыть окопы.

А что делать в случае нарушений?

Если нарушаются правила, то рекомендуется подавать письменный рапорт на имя командира части и просить перевести на должность, которая соответствует состоянию здоровья.

Если рапорт остается без внимания, то стоит обратиться с жалобой на горячую линию Минобороны.