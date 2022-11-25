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Довговічний ліхтарик для дому своїми руками: коштує копійки

Фото: Як зробити найпростіший ліхтарик з батарейок (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Відключення світла у багатьох містах України через масові ракетні атаки на електричну інфраструктуру триває. Отже, українці вигадують нові способи, як зробити світло вдома - лампочки, ліхтарики, свічки.

Одним із таких способів поділився блогер Моначі у Twitter.

Щоб зробити дуже дешевий, але корисний ліхтарик своїми руками, вам знадобиться: кілька світлодіодних лампочок, звичайна голка для шиття та батарейки АА.

Батарейки краще купувати в упаковці по 4 шт. З такої кількості вийде щонайменше дві лампочки. Розрізаємо упаковку навпіл, одну батарейку витягуємо та перевертаємо.

Далі закріплюємо світлодіодну лапочку – по одному вусику на кожну батарейку. Знизу вставляємо голку, яка буде вимикачем.

Якщо упаковка від батарейок розірвалася – не біда, їх можна з'єднати скотчем. І прикріпити так само світлодіод і голку.

Однієї такої лампочки вистачить, щоб висвітлити невелике приміщення, двох-трьох – велику кімнату чи кухню.

Світлодіодні лампочки можна купити в будь-якому магазині електротоварів, а також на ринках – у кіосках, де продають ліхтарики, вимикачі, гірлянди та інші електроаксесуари.

Вартість однієї такої лампочки – 30 гривень. 20 гривень – за батарейки та 10 гривень – за одну світлодіодну лампочку.

Така лампочка працюватиме від 1 тижня до 1 місяця – залежить від потужності батарейок. Але загалом – значно довше, ніж звичайна воскова свічка. І світла від такої лампочки значно більше.

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