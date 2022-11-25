Долговечный фонарик для дома своими руками: стоит копейки

Чтобы сделать очень дешевый, но полезный фонарик своими руками, вам понадобится: несколько светодиодных лампочек, обычная игла для шиться и батарейки АА.

Батарейки лучше брать в упаковке по 4 шт. Из такого количества получится минимум две лампочки. Разрезаем упаковку пополам, одну батарейку вытаскиваем и переворачиваем.

Далее закрепляем светодиодную лапочку - по одному усику на каждую батарейку. Снизу вставляем иголку, которая будет служить выключателем.

Если упаковка от батареек разорвалась - не беда, их можно соединить скотчем. И прикрепить таким же образом светодиод и иголку.

Одной такой лампочки хватит, чтобы осветить небольшое помещение, двух-трех - большую комнату или кухню.

Светодиодные лампочки можно купить в любом магазине электротоваров, а также на рынках - в киосках, где продают фонарики, выключатели, гирлянды и другие электроаксессуары.

Стоимость одной такой лампочки - 30 гривен. 20 гривен - за батарейки и 10 гривен - за одну светодиодную лампочку.

Такая лампочка будет работать от 1 недели до 1 месяца - зависит от мощности батареек. Но в целом - значительно дольше, чем обычная восковая свеча. И света от такой лампочки значительно больше.