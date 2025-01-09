Коротка шуба з еко-хутра - тренд сезону: як такий верхній одяг носять Леся Нікітюк і Наталка Денисенко

Коротка шуба з еко-хутра - один з яскравих трендів 2025 року. Такий верхній одяг поєднує в собі екологічність, комфорт і елегантність, а також підходить для різних повсякденних ситуацій - від ділових зустрічей до вечірніх прогулянок.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, як коротку шубу носять українські знаменитості: телеведуча Леся Нікітюк, а також акторки Наталка Денисенко та Олена Світлицька.

Короткі еко-шуби можуть бути як класичних нейтральних відтінків, як-от чорний, сірий і бежевий, так і в яскравіших та експериментальніших варіантах, наприклад, пастельних або насичених відтінках. Також модні дизайнери звертають увагу на цікаві текстури, що нагадують натуральне хутро, і нові технології, що забезпечують комфорт і довговічність.

Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк, яка зараз відпочиває зі своїм нареченим Дмитром Бабчуком у Карпатах, продемонструвала модний образ із короткою шубою зі штучного хутра з довгим ворсом. Вона обрала верхній одяг молочно-бежевого відтінку.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Таку шубу Нікітюк поєднує з різними спортивними луками: зі штанами та худі чорного кольору, а також теплими лосинами з принтом. Доповнити один з образів вона вирішила білою шапкою і черевиками-мунбутами всесвітньо відомого бренду.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також Нікітюк обрала шубу з еко-хутра для провокаційної фотосесії в колготках.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Наталка Денисенко

Актриса Наталка Денисенко також слідує модним трендам. Вона зі своїм сином Андрієм, а також кумою, акторкою Оленою Світлицькою зараз відпочиває в одному з елітних готельних комплексів у Карпатах.

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Для розслабленого образу вона вибрала білі лосини, укорочений светр і коротку шубу з еко-хутра з довгим хвилястим ворсом. Свій лук Денисенко доповнила шапкою з відворотом і хайтопами білого кольору.

Олена Світлицька

Відома українська акторка Олена Світлицька, яка знялася у фільмах "Будинок Слово", "Інфоголік", "Здається будиночок біля моря", "Жіночий лікар", "Пробудження" тощо, з двома дітьми також вирушила на відпочинок у Карпати.

Для повсякденного образу Світлицька обрала трендову вкорочену шубу брудно-сірого відтінку. З таким верхнім одягом вона продемонструвала відразу кілька стильних образів.

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Коротку шубу вона доповнила чорними легінсами зі штрипками, коротким топом і коричневими уггами на масивній підошві, які зараз також на піку популярності. Завершити лук зірка вирішила шапкою-вушанкою в тон до шуби.

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А для другого образу акторка обрала чорні шкіряні штани та сірий светр з високим горлом. Доповнити лук вона вирішила трендовою укороченою шубкою, уггами й шапкою-вушанкою.

Наталка Денисенко та Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)