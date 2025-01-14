Длинный пуховик и меховая панама: Джамала показала трендовый образ на зиму 2025

Зимой 2025 года длинный пуховик стал абсолютным фаворитом, так как в нем идеальное сочетаются стиль и защита от холода. Эта универсальная вещь подходит для любого случая, будь то прогулка по городу, поездка на работу или вечерняя встреча.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как такую верхнюю одежду в этом сезоне носит известная украинская певица Джамала .

Артистка следит за модными трендами и часто для съемок и различных мероприятий выбирает роскошные платья и интересные костюмы. А теперь она продемонстрировала повседневный лук, который сможет повторить каждая.

Джамала показала стильный образ на зиму (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Длинный пуховик

Для расслабленного образа во время прогулки в Карпатах Джамала выбрала длинный пуховик светло-бежевого оттенка. Такой цвет еще называют оттенок "сливочное масло", экрю, цвет кокосового молока, и он сейчас находится на пике популярности.

Пуховик модного оттенка (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Отметим, что стеганый пуховик, как у певицы, - это верхняя одежда, выполненная из материала с декоративной прошивкой, создающей узоры в виде квадратов. Материал прошивается слоями, что не только создает стильный узор, но и равномерно распределяет утеплитель, обеспечивая комфорт и тепло.

Джамала выбрала слегка расклешенную модель длинного пуховика, с большими накладными карманами спереди.

Длинный пуховик на зиму (фото: instagram.com/jamalajaaa)

С чем еще можно сочетать длинный пуховик, как у Джамалы

С платьями и юбками - дополните пуховик сапогами-чулками или ботфортами для создания элегантного образа

С джинсами и трикотажем - спортивная обувь и уютные шарфы подчеркнут повседневный стиль

С поясом - приталенные модели или акцент на талии помогут сохранить женственность в объемной верхней одежде.

Образ Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Теплая панама

Свой образ победительница "Евровидения-2016" дополнила молочным свитером с оригинальной вязкой с крупными косами и широкими брюками горчичного оттенка. Завершить лук артистка решила бежевыми ботинками челси, вместительной сумкой-"ведром" из искусственного меха "тедди" с контрастной коричневой ручкой, а также меховой панамой с длинным ворсом.

Сумка Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Теплая панама их эко-меха - абсолютный фаворит, подчеркивающий игривость и уютный шарм зимних образов. Отметим, что варианты из искусственного меха в ярких оттенках или с интересными принтами добавляют оригинальности и делают любой лук уникальным. Панама идеально дополняет как спортивные, так и элегантные ансамбли, становясь акцентной деталью.

Теплая панама - тренд сезона (фото: instagram.com/jamalajaaa)

С чем еще носить меховую панаму зимой 2025 года

С пальто

Носите меховую панаму с классическим пальто прямого кроя или оверсайз. Такой дуэт выглядит элегантно, но с ноткой игривости.

С кожаной курткой или дубленкой

Меховая панама может быть эффектным дополнением к кожаным элементам. Такой контраст материалов - мягкого меха и жесткой кожи - делает образ динамичным и модным.

С трикотажным платьем

Для уютного повседневного стиля сочетайте меховую панаму с трикотажным платьем средней длины и высокими сапогами. Этот лук отлично подойдет для зимних прогулок или встреч.

С брючным костюмом

Если вы хотите добавить к деловому образу немного расслабленности и тепла, меховая панама станет отличным выбором. Особенно эффектно она смотрится с оверсайз-пиджаками.

С теплыми кроссовками и спортивным костюмом

Для кэжуал или спорт-шик стиля наденьте меховую панаму с трендовым спортивным костюмом и объемными кроссовками. Этот лук подчеркнет вашу современность и легкость.

Меховая панама - тренд сезона (фото: instagram.com/jamalajaaa)