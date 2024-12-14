Довге пальто, пуховик і шуба зі штучного хутра: українські блогери показали, що носити взимку 2025

Люда з Голлівуду

Блогерка Люда з Голлівуду (справжнє ім'я - Людмила Луцук) стежить за модними трендами - вона часто ділиться з підписниками модними образами.

Вона продемонструвала кілька варіантів образів на зиму 2024-2025.

Один з них - total black look, що складається з чорного светра, широких штанів і короткої дублянки з коміром контрастного кольору. Свій образ вона доповнила пов'язкою на голові та сумкою з крокодилової шкіри.

Образ на зиму (фото: instagram.com/lyudashollywooda)

Другий образ блогерка склала з джинсами-"варьонками", які вона доповнила трендовим коричневим светром, коротким пуховиком бежевого відтінку і взуттям з вузьким носком. Завершувала лук містка сумка із замші.

Блогерка показала, що носити взимку (фото: instagram.com/lyudashollywooda)

Анна Селюкова

Переможниця четвертого сезону реаліті-шоу про кохання "Холостяк" Анна Селюкова, яка у 2014 році "завоювала серце" головного героя шоу, бізнесмена Костянтина Євтушенка, а через два роки вийшла заміж за чемпіона світу з покеру Євгена Качалова, також часто публікує у своєму Instagram фото модних луків.

Вона опублікувала цілу серію фото з варіантами образів на зиму. Підприємиця обрала як верхній одяг на зиму варіанти з шубами зі штучного хутра та довгими пальтами.

Модний одяг на зиму (фото: instagram.com/anna_selyukova)

Для першого лука Селюкова одягла широкі штани з еко-шкіри чорного відтінку, светр і коротку шубу з довгим ворсом. Завершити образ вона вирішила місткою сумкою-шопером відомого бренду і черевиками на низькому ходу.

Стильний лук на зиму 2025 (фото: instagram.com/anna_selyukova)

Другий варіант - з легінсами, черевиками челсі та довгим пальтом, третій - з прямими джинсами та пальтом.

Також вона показала, що взимку можна носити не тільки джинси класичного відтінку, але й світлі. До слова, європейські блогери також доводять, що штани молочного і білого кольору - тренд зими 2025.

Луки на зиму 2025 з довгим пальтом (фото: instagram.com/anna_selyukova)