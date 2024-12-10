Як носити спідницю з колготками взимку: 6 стильних поєднань на вечірку та кожен день

У зимовому гардеробі кожної модниці мають бути не лише зручні джинси, теплі штани та легінси з еко-шкіри, а й спідниці. Тим паче що в грудні починається сезон зимових свят та корпоративів, на які можна придумати цікавий образ зі спідницею та кольоровими колготками.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як у зимовому сезоні носити спідниці, щоб виглядати стильно і при цьому не замерзнути.

Спідниця-комбінація + напівпрозорі колготки + водолазка + взуття на підборах

Для зими краще вибирати колготки середньої або високої щільності (50-100 ден), щоб вони добре захищали від холоду. Чорні колготки - класичний вибір, але можна спробувати темно-сірі або бордові для різноманітності.

Для повсякденного образу можна підібрати класичне поєднання: чорна спідниця та колготки такого ж відтінку. Доповніть лук гольфом-водолазкою контрастного відтінку та взуттям на високих підборах.

Чорні колготки - вічна класика (фото: instagram.com/sylviemus_)

Бордовий светр + сіра спідниця + темно-сірі колготки + бордове взуття

Поєднання сірих колготок і бордового светра може створити стильний і затишний зимовий образ. Бордовий светр можна вибрати як обтягуючий, так і в стилі оверсайз. Гарно буде виглядати з високим воротом або крупною в'язкою.

Для зимових луків можна придивитися коротку спідницю сірого відтінку і колготки більш насиченого. Зверху накиньте довге пальто.

Образ на свято (фото: instagram.com/juliesfi)

Мініспідниця плісе + напівпрозорі колготки + чоботи + шуба з еко-хутра

Спідниця плісе та колготки - відмінне поєднання для зимових образів, яке додає легкості та елегантності. Чорні або темно-сірі колготки середньої щільності (50-60 ден) ідеально підійдуть для холодного періоду. Якщо хочете додати цікавий акцент, вибирайте колготки з легким візерунком (наприклад, клітинка, горошок чи сітка).

Одягайте коротку спідницю, колготки, тонкий гольф-водолазку та кардиган на ґудзиках. Доповніть образ високими жокейськими чоботями та шубою зі штучного хутра.

Образ із спідницею пліссе (фото: instagram.com/nnennaechem)

Спідниця з леопардовим принтом + колготки + чорний топ + взуття з гострим носками

Коротка спідниця з леопардовим принтом - чудовий варіант для вечірки або корпоративу з колегами. Під неї найкраще підходять чорні матові колготки чи колготки з легким малюнком (наприклад, сітка чи смужки).

Поєднуйте однотонний светр або блузку (чорний або нейтральний), щоб збалансувати яскравий принт спідниці. Також можна додати строгий жакет або шкіряну куртку.

Спідниця з принтом лео та колготки (фото: instagram.com/annelauremais)

Мініспідниця + прозорі колготки + байкерські черевики + куртка з овчини

Байкерські чоботи та спідниця - ще одне поєднання, яке точно виділить вас із сірого натовпу. Можна підібрати теплу спідницю з твіду або звернути увагу на модель зі шкіри або штучної шкіри.

Доповніть лук напівпрозорими колготками та білими гетрами, а зверху накиньте модну куртку з овчини.

Спідниця та байкерські чоботи (фото: instagram.com/tia_dewitt)