Длинное пальто, пуховик и шуба из искусственного меха: украинские блогеры показали, что носить зимой 2025

В зимнем гардеробе каждой девушки должно быть несколько вариантов верхней одежды, которые можно носить в зависимости от настроения, погодных условий и выбранных луков. И если в вашем гардеробе уже есть пуховик и теплая панама, как у MamaRika, возьмите себе на заметку, чем еще дополнить образы.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, что носят зимой 2024-2025 украинские блогеры.
Блогерша Люда с Голливуда (настоящее имя - Людмила Луцук) следит за модными трендами - она часто делится с подписчиками модными образами.
Она продемонстрировала несколько вариантов образов на зиму 2024-2025.
Один из них - total black look, состоящий из черного свитера, широких брюк и короткой дубленки с воротником контрастного цвета. Свой образ она дополнила повязкой на голове и сумкой из крокодиловой кожи.
Образ на зиму (фото: instagram.com/lyudashollywooda)
Второй образ блогерша составила с джинсами-"варенками". Их она дооплнила трендовым коричневым свитером, коротким пуховиком бежевого оттенка и обувью с узким носком. Завершала лук вместительная сумка из замши.
Блогерша показала, что носить зимой (фото: instagram.com/lyudashollywooda)
Победительница четвертого сезона реалити-шоу про любовь "Холостяк" Анна Селюкова, которая в 2014 году "завоевала сердце" главного героя шоу, бизнесмена Константина Евтушенко, а через два года вышла замуж за чемпиона мира по покеру Евгения Качалова, также часто публикует в своем Instagram фото модных луков.
Она опубликовала целую серию фото с вариантами образов на зиму. Предприниматель выбрала в качестве верхней одежды на зиму варианты с шубами из искусственного меха и длинными пальто.
Модная одежда на зиму (фото: instagram.com/anna_selyukova)
Для первого лука Селюкова надела широкие штаны из эко-кожи черного оттенка, свитер и короткую шубу с длинным ворсом. Завершить образ она решила вместительной сумкой-шопером известного бренда и ботинками на низком ходу.
Стильный лук на зиму 2025 (фото: instagram.com/anna_selyukova)
Второй вариант - с легинсами, ботинками челси и длинным пальто, третий - с прямыми джинсами и пальто.
Также она показала, что зимой можно носить не только джинсы классического оттенка, но светлые. К слову, европейские блогеры также доказывают, что брюки молочного и белого цвета – тренд зимы 2025.
Луки на зиму 2025 с длинным пальто (фото: instagram.com/anna_selyukova)
Ранее жена Усика показала роскошное платье для вечеринки или корпоратива на Новый год 2025.
Также посмотрите, как носить юбку с колготками зимой 2025.
Для написания материала были использованы Instagram-страницы украинских блогеров: LUTSUK LIUDMYLA, Анны Селюковой.