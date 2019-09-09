Довели людей: Укрзализныця вляпалась в жуткий скандал с кражей

Укрзализныця попала в жутко неприятную историю – у пассажира ночью украли обувь. Об этом пострадавший пассажир, велогонщик Дмитрий Стрихарчук из Ровно рассказал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что во время поездок в плацкартных вагонах никогда не оставляет свою обувь на полу, так как часто слышал истории о кражах. Но во время поездки поездом №294 Одесса – Ковель, он вынужден был оставить свои кроссовки под нижней полкой, так как третья полка была занята велосипедами.

"Кто часто путешествует поездами, не оставляйте вещи на полу и близко к проходу. Несколько раз слышал истории о том, как в поезде украли обувь. Вот и у нас сегодня ночью украли две пары кроссовок Asics. Всегда на ночь оставлял обувь на 3 полке под неоднозначные взгляды пассажиров. Так как мы берем всегда верхние места, чтобы разместить велосипеды на багажных полках. А в этот раз оставил на полу, при этом ближе к столику, но и это не спасло. В период с 1 до 3 ночи на станциях Славута, Кривин, Острог или Здолбунов кроссовки "вышли" из поезда, а мы поехали дальше", - рассказал Стрихарчук и добавил, что к счастью, у него есть привычка переобуваться из профессиональной велообуви и не украли более дорогую пару.

"Теперь вот думаю, что стоит позаботиться и о безопасности рюкзаков, если не боятся подходить и брать обувь в плацкарте, то и с багажной полки могут что-то потянуть, если не весь рюкзак, то открыть замок и взять то, что сверху лежит", - добавил пассажир.

Он обратился с просьбой к Общественному контролю Укрзализныци с вопросом, почему проводники почти никогда не проверяют документы при посадке и при этом регулярно спрашивают багажные документы на велосипед. И если бы была уверенность, что соседка по плацкарте ехала по своему именному билету – то можно было бы спросить у нее, не видела ли она вора.

"Думали писать заявление в полицию, так как в этот период, когда пропали кроссовки, вышла одна из пассажирок, которая ехала на нижней полке, место №7, но не факт, что она ехала с билетом на свою фамилию. Поезд 294Ш, Одесса-Ковель, 16 вагон, садились в 21:20, 07.09.2019 в Киеве", - сообщил Стрихарчук.

Скриншот поста (facebook.com/s.dmytro)

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