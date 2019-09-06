ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Увидели - звоните: Укрзализныця придумала способ борьбы с тараканами

STYLERЖизнь    06.09.2019 - 19:25
Увидели - звоните: Укрзализныця придумала способ борьбы с тараканами
Укрзализныця предлагает пассажирам также бороться с тараканами (Коллаж РБК-Украина)

Укрзализныця обещает бороться с насекомыми при их обнаружении

В Укрзализныце решили подключить пассажиров к борьбе с тараканами, которые отравляют жизнь, едущих по своим делам людей. В ведомстве даже придумали новый девиз для борьбы с насекомыми: "Тараканам строго запрещается путешествовать в Укрзализныце". Об этом сообщили на странице пресс-службы в Facebook.

Украинцев предупредили, если увидите таракана в вагоне - срочно звоните на горячую линию 0800 503 111. Обещают, что такие вагоны после рейса будут отцеплять для внеплановой дезинфекции, проводимой Лабораторным центром на железнодорожном транспорте, который находится в подчинении Министерства здравоохранения Украины.

В случае некачественного результата Лабораторный центр проводит повторную обработку за собственные средства.

Также в ведомстве подчеркнули, что каждый вагон ежемесячно проходит дезинфекцию.

Увидели - звоните: Укрзализныця придумала способ борьбы с тараканамиИллюстрация к посту (facebook.com/Ukrzaliznytsi)

В комментариях к посту пресс-службы люди сообщают об огромных нашествиях тараканов в поездах "Интерсити". Но также украинцы отмечают, что борьба с тараканами - это хорошо, но первым делом необходимо обратить внимание на туалеты в поездах.

  • В Интерсити Киев-Харьков их полным полно. Брать место у окна очень рискованно.
  • Якщо почнуть фіксувати усі факти наявності тарганів - не буде вільних вагонів. А якщо серйозно- туалети в поїздах це жах! Це просто знущання над людьми.
  • Ото дожилися в інтерсіті вже таракани. Якби їх нормально прибирали, то тоді б було все ок. А так ті крошки, брудні сидіння, нездивована що вони там оселились.
  • А за то що вагони будуть знімати дико в це віриться. З такими успіхами вже б давним-давно напрямок на Ужгород був би без рухомого складу.
  • Чудова ініціатива, якщо у вас справді серйозно підійдуть до цієї проблеми. Зверніть також увагу на стан туалетів! При одній думці про них підступає рвотний рефлекс.
  • Увидели - звоните: Укрзализныця придумала способ борьбы с тараканамиУвидели - звоните: Укрзализныця придумала способ борьбы с тараканами

Скриншот комментариев (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Как мы ранее писали, Укрзализныця шокировала пассажиров невыносимым адом в +34 градуса в вагоне класса "люкс", стоимость билета в котором составляет 1600 грн.

Читайте также, как Укрзализныця попала в очередной скандал.

Укрзализныця снова повергла пассажиров в шок: лучше увидеть своими глазами Такого VIP-вагона еще не видели: Укрзализныця снова угодила в скандал (видео)
Новости Украины Укрзализныця
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь