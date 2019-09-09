Довели людей: Укрзалізниця вляпалася у жахливий скандал з крадіжкою

Укрзалізниця потрапила в дуже неприємну історію – у пасажира вночі вкрали взуття. Про це постраждалий пасажир, велогонщик Дмитро Стрихарчук з Рівного розповів на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що під час поїздок в плацкартних вагонах ніколи не залишає своє взуття на підлозі, так як часто чув історії про крадіжки. Але під час поїздки поїздом №294 Одеса – Ковель, він змушений був залишити свої кросівки під нижньою полицею, так як третя полиця була зайнята велосипедами.

"Хто часто подорожує залізницею, не залишайте речі на підлозі і близько до проходу. Кілька разів чув історії про те, як у потязі вкрали взуття. Ось і у нас сьогодні вночі вкрали дві пари кросівок Asics. Завжди на ніч залишав взуття на 3 полиці під неоднозначні погляди пасажирів. Так як ми беремо завжди верхні місця, щоб розмістити велосипеди на багажних полицях. А в цей раз залишив на підлозі, при цьому ближче до столика, але і це не врятувало. У період з 1 до 3 ночі на станціях Славута, Кривин, Острог або Здолбунів кросівки "вийшли" з потяга, а ми поїхали далі", - розповів Стрихарчук і додав, що, на щастя, у нього є звичка перевзуватися з професійного веловзуття і не вкрали більш дорогу пару.

"Тепер ось думаю, що варто подбати і про безпеку рюкзаків, якщо не бояться підходити і брати взуття в плацкарті, то і з багажної полиці можуть щось потягнути, якщо не весь рюкзак, то відкрити замок і взяти те, що зверху лежить", - додав пасажир.

Він звернувся з проханням до Громадського контролю Укрзалізниці з питанням, чому провідники майже ніколи не перевіряють документи при посадці і при цьому регулярно запитують багажні документи на велосипед. І якщо б була впевненість, що сусідка по плацкарті їхала за своїм іменним квитком – то можна було б запитати у неї, чи не бачила вона злодія.

"Думали писати заяву в поліцію, так як в цей період, коли пропали кросівки, вийшла одна з пасажирок, яка їхала на нижній полиці, місце №7, але не факт, що вона їхала з квитком на своє прізвище. Поїзд 294Ш, Одеса-Ковель, 16 вагон, сідали в 21:20, 07.09.2019 в Києві", - повідомив Стрихарчук.

Скріншот поста (facebook.com/s.dmytro)

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