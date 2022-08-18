Сон має дуже велике значення для здоров'я людини. Часом сон буває важливіше, ніж спортивні навантаження, нормальне харчування і все інше. Брак сну може стати руйнуванням для вашого організму.

Про це розповіла сертифікований нутриціолог і фуд-терапевтка Анастасія Голобородько.

Фахівчиня пояснює, що саме від сну залежить дуже багато - тривожні стани, спортивні тренування, схуднення, нормалізація апетиту. А недолік сну, як і Пересип будуть дуже негативно впливати на здоров'я.

Анастасія Голобородько склала пам'ятку про те, скільки потрібно спати і як впливає на організм нестача сну.

Скільки потрібно спати

Новонародженим - 15-17 годин на добу

Малюкам - 10-15 годин

Дошкільнятам - 10-12 годин

Тінейджерам - 8-10 годин

Дорослим людям - 7-9 годин

Літнім людям - 6-8 годин

"Занадто багато або мало годин для сну будуть впливати на вас сильніше, ніж засинання до 22 годин або після години ночі", - підкреслила експерт.

Що відбувається з організмом під час сну

0-2 години - з'являється мікросон (раптовий епізод сонливості або сну, який триває кілька секунд), провали в пам'яті, швидке зниження уваги та концентрації

3-4 години - швидко підвищується рівень цукру в крові, з'являється стан зниженої чутливості тканини організму на дію інсуліну, зростає вага тіла.

Менше ніж 5 годин - вербальні навички та гострота розуму знижуються, підвищуються ризики передчасної смерті.

5-6 годин - тіло починає забирати м'язи, а не жир, щоб компенсувати енергетичні витрати. Швидко підвищується відчуття голоду, що призводить до переїдання. Імунітет при такому недосипі слабшає.

6-7 годин - мінімальна кількість сну для відновлення когнітивних функцій і нормальної пам'яті.

7-8 годин - з'являється можливість тримати стабільний рівень цукру в крові й чутливість до інсуліну.

8-9 годин - оптимальна кількість сну для фізичного відновлення

10 годин - прискорене відновлення після важких фізичних і стресових навантажень, необхідний час для сну під час хвороби

11-12 годин - гіперсомнія, підвищена стомлюваність, сонливість, депресивні симптоми, підвищуються ризики захворіти на діабет і захворювання серця

13 + годин - підвищений ризик хвороб і смерті

Спеціалістка рекомендує спати не менше 7-9 годин на добу і намагатися засипати до півночі.