Досипайте свою норму! Експертка пояснила, чому під час війни важливо дотримуватися нормального графіка сну
Сон має дуже велике значення для здоров'я людини. Часом сон буває важливіше, ніж спортивні навантаження, нормальне харчування і все інше. Брак сну може стати руйнуванням для вашого організму.
Про це розповіла сертифікований нутриціолог і фуд-терапевтка Анастасія Голобородько.
Фахівчиня пояснює, що саме від сну залежить дуже багато - тривожні стани, спортивні тренування, схуднення, нормалізація апетиту. А недолік сну, як і Пересип будуть дуже негативно впливати на здоров'я.
Анастасія Голобородько склала пам'ятку про те, скільки потрібно спати і як впливає на організм нестача сну.
Скільки потрібно спати
Новонародженим - 15-17 годин на добу
Малюкам - 10-15 годин
Дошкільнятам - 10-12 годин
Тінейджерам - 8-10 годин
Дорослим людям - 7-9 годин
Літнім людям - 6-8 годин
"Занадто багато або мало годин для сну будуть впливати на вас сильніше, ніж засинання до 22 годин або після години ночі", - підкреслила експерт.
Що відбувається з організмом під час сну
0-2 години - з'являється мікросон (раптовий епізод сонливості або сну, який триває кілька секунд), провали в пам'яті, швидке зниження уваги та концентрації
3-4 години - швидко підвищується рівень цукру в крові, з'являється стан зниженої чутливості тканини організму на дію інсуліну, зростає вага тіла.
Менше ніж 5 годин - вербальні навички та гострота розуму знижуються, підвищуються ризики передчасної смерті.
5-6 годин - тіло починає забирати м'язи, а не жир, щоб компенсувати енергетичні витрати. Швидко підвищується відчуття голоду, що призводить до переїдання. Імунітет при такому недосипі слабшає.
6-7 годин - мінімальна кількість сну для відновлення когнітивних функцій і нормальної пам'яті.
7-8 годин - з'являється можливість тримати стабільний рівень цукру в крові й чутливість до інсуліну.
8-9 годин - оптимальна кількість сну для фізичного відновлення
10 годин - прискорене відновлення після важких фізичних і стресових навантажень, необхідний час для сну під час хвороби
11-12 годин - гіперсомнія, підвищена стомлюваність, сонливість, депресивні симптоми, підвищуються ризики захворіти на діабет і захворювання серця
13 + годин - підвищений ризик хвороб і смерті
Спеціалістка рекомендує спати не менше 7-9 годин на добу і намагатися засипати до півночі.
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