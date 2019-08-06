Доступного алкоголя не будет: Супрун рассказала о боярышнике

Уляна Супрун рассказала о пользе настойки боярышника, а также о том, что производителей лечебных настоек заставят платить акциз на спирт. Об этом и.о министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook. Такое постановление МОЗ готовит уже в ближайшем времени. Эксперт сообщила, что спиртосодержащие настойки значительно дешевле алкогольных напитков, потому что их производители не платят акциз.

Одна из самых популярных настоек, которой пытаются заменить алкоголь - настойка боярышника, написала Супрун.

"Вероятно, вы неоднократно видели пустые флаконы из-под настойки боярышника довольно далеко от медицинских учреждений или же в местах, мало пригодных для лечения", - отметила и.о министра здравоохранения.

Супрун перечислила полезные свойства боярышника.

"Уже знакомые нам флавоноиды, полифенолы и антоцианы, присущие ягодам. Эти соединения обладают антиоксидантным действием, то есть улавливают и гасят свободные радикалы, а также влияют на активность ряда генов, вовлеченных в работу сердца и сосудов. Есть данные о снижении компонентами боярышника давления, улучшение состояния при аритмии, влияние на различные звенья обмена жиров и замедлению развития атеросклероза. Считается, что экстракты боярышника улучшают пищеварение и образование желчи. В птицеводстве экстракт боярышника рассматривают как полезную добавку к питьевой воде", - отметила Супрун.

Иллюстративное фото (apteka-1.blogspot.com)

Также Уляна ответила на вопрос, можно ли пить чай из боярышника или вино и надеяться, что болезни пройдут.

"Чай пить можно, но просто как напиток. Чтобы что-то стало лекарственным препаратом, из него должны быть выделены активные вещества, их количество должно быть известно и стандартно, а сами лекарства пройти пре- и клинические испытания, и быть зарегистрированными. Если лекарства действенны, должен быть предохранительный механизм передозировки, хотя о боярышнике нет данных о передозировке", - сообщила эксперт.

Супрун подчеркнула, что настойки можно умышленно перепить, потому что это спирт. Рекомендуемые дозы настойки боярышника - от 10 до 20 капель за один прием, или 160-900 мг экстракта - это менее 1 мл.

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