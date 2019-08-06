Доступного алкоголю не буде: Супрун розповіла про настойку глоду

Уляна Супрун розповіла про користь настоянки глоду, а також про те, що виробників лікувальних настоянок змусять платити акциз на спирт. Про це в. о міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці в Facebook. Таку постанову МОЗ готує вже в найближчому часі. Експерт повідомила, що спиртовмісні настоянки значно дешевше алкогольних напоїв, тому що їхні виробники не платять акциз.

Одна з найпопулярніших настоянок, якою намагаються замінити алкоголь - настоянка глоду, написала Супрун.

"Мабуть, ви неодноразово бачили порожні флакони з-під настоянки глоду досить далеко від медичних закладів або ж у місцях, мало придатних для лікування", - зазначила в. о міністра охорони здоров'я.

Супрун перерахувала корисні властивості глоду.

"Вже знайомі нам флавоноїди, поліфеноли і антоціани, властиві ягодам. Ці сполуки мають антиоксидантну дію, тобто вловлюють і гасять вільні радикали, а також впливають на активність ряду генів, залучених у роботу серця і судин. Є дані про зниження компонентами глоду тиску, поліпшення стану при аритмії, вплив на різні ланки обміну жирів і уповільнення розвитку атеросклерозу. Вважається, що екстракти глоду покращують травлення і утворення жовчі. У птахівництві екстракт глоду розглядають як корисну добавку до питної води", - зазначила Супрун.

Ілюстративне фото (apteka-1.blogspot.com)

Також Уляна відповіла на питання, чи можна пити чай з глоду або вино і сподіватися, що хвороби пройдуть.

"Чай пити можна, але просто як напій. Щоб щось стало лікарським препаратом, з нього повинні бути виділені активні речовини, їх кількість має бути відомо і стандартно, а самі ліки пройти пре - та клінічні випробування, і бути зареєстрованими. Якщо дієві ліки, повинен бути запобіжний механізм передозування, хоча про глоді немає даних про передозування", - повідомила експерт.

Супрун підкреслила, що настоянки можна навмисне перепити, тому що це спирт. Рекомендовані дози настоянки глоду - від 10 до 20 крапель за один прийом, або 160-900 мг екстракту - це менше 1 мл.

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