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Доступний протягом всього року: експерт назвав корисний заморожений продукт

Чим корисний заморожений зелений горошок (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зелений заморожений горошок має багато переваг для здоров'я. Він добре зберігається тривалий термін, не втрачаючи поживних якостей та містить у складі багато вітамінів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку британського епідеміолога Тіма Спектра.

Чим корисний горошок

За словами експерта, більшість продуктів, які ви купуєте, проходять ультраобробку.

Зокрема, він додає у свої страви завжди більше замороженого горошку, щоб збільшити кількість рослинного білка. Горох містить багато поживних речовин, необхідних нам для підтримки здоров’я.

Заморожений зелений горошок солодкий та ніжний, він вживається так само як і свіжий. Його можна варити, смажити, тушкувати, запікати. Із замороженого зеленого гороху можна приготувати суп, соус, пюре, додати до салату або гарячого гарніру.

Плюсом є те, що такий заморожений продукт доступний протягом року.

Горох потрібно вживати в невеликих кількостях, бо він провокує утворення газів.

Овоч не рекомендують часто вживати літнім людям, годуючим матерям і хворим на подагру. Боби гороху містять в собі велику кількість пуринів, які збільшують в організмі рівень сечової кислоти і викликають скупчення в суглобах, сухожиллях, нирках та інших органах солей даної кислоти.

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