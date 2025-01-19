Доступен в течение всего года: эксперт назвал полезный замороженный продукт

Чем полезен горошек

По словам эксперта, большинство продуктов, которые вы покупаете, проходят ультраобработку.

В частности, он добавляет в свои блюда всегда больше замороженного горошка, чтобы увеличить количество растительного белка. Горох содержит много питательных веществ, необходимых нам для поддержания здоровья.









Замороженный зеленый горошек сладкий и нежный, он употребляется так же как и свежий. Его можно варить, жарить, тушить, запекать. Из замороженного зеленого гороха можно приготовить суп, соус, пюре, добавить к салату или горячему гарниру.

Плюсом является то, что такой замороженный продукт доступен в течение года.

Горох нужно употреблять в небольших количествах, так как он провоцирует образование газов.

Овощ не рекомендуют часто употреблять пожилым людям, кормящим матерям и больным подагрой. Бобы гороха содержат в себе большое количество пуринов, которые увеличивают в организме уровень мочевой кислоты и вызывают скопление в суставах, сухожилиях, почках и других органах солей данной кислоты.