RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Доступен в течение всего года: эксперт назвал полезный замороженный продукт

Чем полезен замороженный зеленый горошек (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зеленый замороженный горошек имеет много преимуществ для здоровья. Он хорошо сохраняется длительный срок, не теряя питательных качеств и содержит в составе много витаминов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу британского эпидемиолога Тима Спектра.

Чем полезен горошек

По словам эксперта, большинство продуктов, которые вы покупаете, проходят ультраобработку.

В частности, он добавляет в свои блюда всегда больше замороженного горошка, чтобы увеличить количество растительного белка. Горох содержит много питательных веществ, необходимых нам для поддержания здоровья.

Замороженный зеленый горошек сладкий и нежный, он употребляется так же как и свежий. Его можно варить, жарить, тушить, запекать. Из замороженного зеленого гороха можно приготовить суп, соус, пюре, добавить к салату или горячему гарниру.

Плюсом является то, что такой замороженный продукт доступен в течение года.

Горох нужно употреблять в небольших количествах, так как он провоцирует образование газов.

Овощ не рекомендуют часто употреблять пожилым людям, кормящим матерям и больным подагрой. Бобы гороха содержат в себе большое количество пуринов, которые увеличивают в организме уровень мочевой кислоты и вызывают скопление в суставах, сухожилиях, почках и других органах солей данной кислоты.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая едаЗдоровье