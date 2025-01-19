Доступний протягом всього року: експерт назвав корисний заморожений продукт

Зелений заморожений горошок має багато переваг для здоров'я. Він добре зберігається тривалий термін, не втрачаючи поживних якостей та містить у складі багато вітамінів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку британського епідеміолога Тіма Спектра.

Чим корисний горошок

За словами експерта, більшість продуктів, які ви купуєте, проходять ультраобробку.

Зокрема, він додає у свої страви завжди більше замороженого горошку, щоб збільшити кількість рослинного білка. Горох містить багато поживних речовин, необхідних нам для підтримки здоров’я.

У 80 г вареного гороху містять:

5,4 г білка

4,5 г клітковини

1,2 мг заліза

13 мг вітаміну С

"Більшість людей не вважають заморожений горошок здоровою їжею. Це хороша альтернатива білка з м’яса", - додав експерт.

Заморожений зелений горошок солодкий та ніжний, він вживається так само як і свіжий. Його можна варити, смажити, тушкувати, запікати. Із замороженого зеленого гороху можна приготувати суп, соус, пюре, додати до салату або гарячого гарніру.

Плюсом є те, що такий заморожений продукт доступний протягом року.

З низьким глікемічним індексом (ГІ) і високим вмістом клітковини горох є корисною частиною, якщо вам потрібно контролювати рівень цукру в крові.

Горох містить крохмаль у формі амілози, яка уповільнює наше травлення, що може допомогти покращити баланс цукру в крові. Горох також містить такі поживні речовини, як магній, вітаміни групи B і вітамін С, які допомагають контролювати рівень цукру в крові

Кому не можна їсти

Горох потрібно вживати в невеликих кількостях, бо він провокує утворення газів.

Овоч не рекомендують часто вживати літнім людям, годуючим матерям і хворим на подагру. Боби гороху містять в собі велику кількість пуринів, які збільшують в організмі рівень сечової кислоти і викликають скупчення в суглобах, сухожиллях, нирках та інших органах солей даної кислоти.