Доступен в течение всего года: эксперт назвал полезный замороженный продукт

Зеленый замороженный горошек имеет много преимуществ для здоровья. Он хорошо сохраняется длительный срок, не теряя питательных качеств и содержит в составе много витаминов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу британского эпидемиолога Тима Спектра.

Чем полезен горошек

По словам эксперта, большинство продуктов, которые вы покупаете, проходят ультраобработку.

В частности, он добавляет в свои блюда всегда больше замороженного горошка, чтобы увеличить количество растительного белка. Горох содержит много питательных веществ, необходимых нам для поддержания здоровья.

В 80 г вареного гороха содержатся:

5,4 г белка

4,5 г клетчатки

1,2 мг железа

13 мг витамина С

"Большинство людей не считают замороженный горошек здоровой пищей. Это хорошая альтернатива белка из мяса", - добавил эксперт.

Замороженный зеленый горошек сладкий и нежный, он употребляется так же как и свежий. Его можно варить, жарить, тушить, запекать. Из замороженного зеленого гороха можно приготовить суп, соус, пюре, добавить к салату или горячему гарниру.

Плюсом является то, что такой замороженный продукт доступен в течение года.

С низким гликемическим индексом (ГИ) и высоким содержанием клетчатки горох является полезной частью, если вам нужно контролировать уровень сахара в крови.

Горох содержит крахмал в форме амилозы, которая замедляет наше пищеварение, что может помочь улучшить баланс сахара в крови. Горох также содержит такие питательные вещества, как магний, витамины группы B и витамин С, которые помогают контролировать уровень сахара в крови

Кому нельзя есть горох

Горох нужно употреблять в небольших количествах, так как он провоцирует образование газов.

Овощ не рекомендуют часто употреблять пожилым людям, кормящим матерям и больным подагрой. Бобы гороха содержат в себе большое количество пуринов, которые увеличивают в организме уровень мочевой кислоты и вызывают скопление в суставах, сухожилиях, почках и других органах солей данной кислоты.