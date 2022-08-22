Врач назвала утреннюю привычку, которая способствует долголетию

Генетик Вики Годфри рассказала, что утренняя привычка пить воду является ключом к поддержанию здоровья тела, а также увеличивает шансы на проживание более долгой жизни.

"Утренний прием воды после пробуждения является простым, но эффективным способом повысить свои шансы на долголетие. Вода, выпитая натощак, увеличивает гидратацию клеток, поскольку она быстрее усваивается", - отметила она.

Эксперт отметила, что многим людям известно о пользе употребления воды, но на самом деле мало кто выпивает достаточное количество этой жидкости.

По данным специалиста, примерно каждый шестой взрослый человек не пьет воду в нужной степени, и это число увеличивается по мере того, как люди достигают возраста 60 лет и более.

Медик рекомендует после пробуждения утром выпивать большой стакан воды комнатной температуры, чтобы наполнить влажной клетки, которые не получали жидкости в течение ночи.

Также еще одно преимущество этой утренней привычки заключается в том, что она помогает сбалансировать лимфатическую систему, которая является жизненно важной частью иммунной системы. По словам специалиста, когда иммунная система человека сильна, то уровень защиты от болезней повышается, поэтому это положительно влияет на продолжительность жизни.

Другой утренней привычкой, способствующей долголетию, Вики Годфри назвала пешие прогулки в 9 часов. Такая привычка эффективно помогает поддерживать уровень витамина D, что является важным для здоровья.