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На 42% снижает риск ранней смерти: врачи назвали самый полезный продукт

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Понедельник 01 августа 2022 15:25
На 42% снижает риск ранней смерти: врачи назвали самый полезный продукт Фото: Врачи назвали самый полезный продукт (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Правильное питание - едва ли не решающий фактор нашего здорового долголетия. Но есть некоторые продукты, которые имеют суперсвойства защищать нас от рисков тяжелых болезней и преждевременной смерти.

Об этом пишет Daily Express.

Так, последние исследования причисляют к факторам долголетия потребление рыбы.

Международное исследование, проведенное исследовательской группой Университета Вулвергемптона и учеными из Великобритании, Европы, Китая и США, выявило, что пожилые люди, которые потребляют больше рыбы, имеют большую продолжительность жизни.

Эксперимент показал, что люди, которые потребляли рыбу не реже двух раз в неделю, по сравнению с теми, кто никогда не ел ее в течение последних двух лет, снизили риск смертности на целых 42 процента.

"Такие блюда, как суши, содержат много полезных ингредиентов, которые способствуют здоровому старению, включая жирную рыбу, такую как тунец и лосось", - говорят исследователи.

На 42% снижает риск ранней смерти: врачи назвали самый полезный продукт

Фото: Лосось очень полезен (pixabay)

Потребление рыбы связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и деменции

Дело в том, что жирная рыба содержит высокий уровень омега-3 жирных кислот, которые необходимы мозгу для поддержания нормальной когнитивной функции, а следовательно, для поддержания здорового старения.

Кроме того, омега-3 жирные кислоты поддерживают здоровый метаболизм, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний по мере старения, отметил диетолог.

Рыба также является богатым источником антиоксидантов, в частности астаксантина, который придает лососю красный цвет. Это помогает защитить клетки от повреждения - и даже может уберечь от морщин

Лучшие сорта рыбы это:

  • лосось
  • сардины
  • скумбрия
  • сельдь
  • форель

Рекомендуется потреблять две порции такой рыбы в неделю, чтобы почувствовать пользу для здоровья.

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