Достойно ответили: украинские воины уничтожили оккупантов

На Донбассе украинские воины уничтожили оккупантов. За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня и, кроме того, дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Об этом информирует "Операция объединенных сил" в соцсети Facebook.

В сообщении указано: "Враг открывал огонь по позициям наших войск: из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов возле села Николаевка; из минометов калибра 82 мм - в районе села Водяное; из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, крупнокалиберных пулеметов - дважды вблизи населенного пункта Пески; из вооружения боевых машин пехоты БМП-2 в районе села Павлополь; с автоматических станковых гранатометов - около населенных пунктов Лебединское и Широкино; из стрелкового оружия - в районе села Новоселовка".

Украинские воины дали достойный ответ на обстрел противника: двух оккупантов было уничтожено, еще пятеро - ранены. Потерь среди личного состава ОС нет. Однако в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Скриншот: (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Ранее мы писали, что боевики обстреляли дома гражданских в Луганской области. В результате обстрела по улице Донецкой были повреждены окна и крыши в жилых домах, заборы и теплицы. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

Также сообщалось, что "пасхальное прекращения огня" на Донбассе войдет в силу 18 апреля, при условии обеспечения его выполнения со стороны РФ.