Гідно відповіли: українські воїни знищили окупантів

На Донбасі українські воїни знищили окупантів. За минулу добу збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню і, крім того, двічі застосували заборонену мінськими домовленостями озброєння. Про це інформує "Операція об'єднаних сил" у соцмережі Facebook.

У повідомленні зазначено: "Ворог відкривав вогонь по позиціях наших військ: з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів біля села Миколаївка; з мінометів калібру 82 мм - у районі села Водяне; з озброєння бойових машин піхоти БМП-2, великокаліберних кулеметів - двічі поблизу населеного пункту Піски; з озброєння бойових машин піхоти БМП-2 в районі села Павлопіль; з автоматичних станкових гранатометів - близько населених пунктів Лебединське та Широкіно; зі стрілецької зброї - у районі села Новоселівка".

Українські воїни дали гідну відповідь на обстріл противника: двох окупантів було знищено, ще п'ятеро - поранені. Втрат серед особового складу ОС немає. Проте в результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Скріншот: (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Раніше ми писали, що бойовики обстріляли будинки громадянських в Луганській області. В результаті обстрілу по вулиці Донецькій були пошкоджені вікна і дахи на житлових будинках, паркани і теплиці. Жертв і постраждалих серед мирних жителів немає.

Також повідомлялося, що "пасхальне припинення вогню" на Донбасі увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку РФ.