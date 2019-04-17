Боевики обстреляли дома гражданских в Луганской области

Фото: место обстрела (npu.gov.ua)

Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет

Вечером 16 апреля боевики обстреляли из миномета поселок Трехизбенка в Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что к Новоайдарскому отделу полиции поступило сообщение от председателя военно-гражданской администрации села Трехизбенка о том, что вчера в период с 19:00 до 21:00 неизвестные лица со стороны территории временно подконтрольной незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНР" обстреляли из миомета калибра 120 мм территорию поселка

В результате обстрела по улице Донецкой были повреждены окна и крыши в жилых домах, заборы и теплицы. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

Фото: место обстрела (npu.gov.ru)

Сотрудники следственно-оперативной группы Новоайдарского отдела полиции, которые выехали на место происшествия, задокументировали данный факт. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 258 УК Украины "Террористический акт".

РБК-Украина писало, что в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате обстрелов за прошедшие сутки ранены двое военных.

Ранее сообщалось, что "пасхальное прекращения огня" на Донбассе войдет в силу 18 апреля, при условии обеспечения его выполнения со стороны РФ.