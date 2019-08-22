Діставали з-під авто: у Києві водій наїхала на жінку з дитиною у дворі будинку (відео)

У Києві авто наїхало на жінку з дитиною у дворі будинку (колаж: РБК-Україна)

Наїзд на жінку з дитиною міг статися через те, що водій переплутала педалі

Автомобіль наїхав на жінку з дев'ятирічною дитиною в Дарницькому районі Києва. За кермом авто перебувала 59-річна жінка - вона на значній швидкості здала назад, а в цей час повз проходила жінка і дитина. Про це повідомляє ресурс Київ Оперативний у Facebook.

Інцидент стався у четвер, 22 серпня, у дворі будинку на Дніпровській набережній, 19-А. Очевидці припускають, що водій могла переплутати педалі, оскільки швидкість авто була надто великою, як для прибудинкової території.

"Після зіткнення вони були під авто- хлопці підіймали авто та діставали їх звідти", - написано в повідомленні пабліку.

На щастя, обійшлося без жертв, пострадалих госпіталізували. На місці працювала слідчо-оперативна група. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

На Дніпровській Набережній, 19а, щойно сталося #ДТП з потерпілими - мамою та дитиною. Після зіткнення вони були під авто - хлопці підіймали авто та діставали їх звідти. Свідки кажуть, що скоріше за все, водій переплутав педалі, бо швидкість була дуже велика, як для придомової території. Повна жєсть. Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 22 серпня 2019 р.

У Києві авто наїхало на жінку з дитиною у дворі будинку (відео: facebook.com/KyivOperativ/)

Користувачі мережі шоковані нечуваним інцидентом. Вони дивуються, як можна було переплутати педалі.

Хоч би з дитиною і мамою все добре було. У водія права відібрати довічно.

Як з двох педалей можна переплутати, де гальмо, а де газ, аутисти.

Біда... Переплутати педалі в той момент коли там хтось йшов... Фатальний збіг обставин чи, як кажуть, "раз в житті і палиця стріляє".

У Києві авто наїхало на жінку з дитиною у дворі будинку (скрін: facebook.com/KyivOperativ/)

Раніше ми писали, що у ніч на 20 серпня в Києві сталася страшна ДТП. Водій Mersedes на величезній швидкості збив дівчину і протягнув на капоті кілька сотень метрів. Сила удару була такою, що від тіла постраждалої відірвалися кінцівки.

До слова, нещодавно в Івано-Франківській області сталася смертельна аварія, в якій загинули двоє маленьких дітей. Як розповіла родичка постраждалої сім'ї, за кермом автомобіля, через якого сталася ДТП, був місцевий депутат.