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Доставали из фекалий: на Закарпатье в школе произошло ЧП с ребенком

STYLERЖизнь    16.09.2019 - 08:29
Доставали из фекалий: на Закарпатье в школе произошло ЧП с ребенком
Фото: Школьник упал в туалет (Коллаж РБК-Украина)

Родители школьников шокированы произошедшим в учебном заведении

В Закарпатской области в одной из школ произошло ЧП - первоклассник упал в выгребную яму туалета. Жуткий инцидент произошел в селе Забродь Хустского района. К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Роман Келемен.

Он рассказал, что родители детей в шоке, так как мальчика вытаскивали из фекалий. Преподаватели замалчивают факт ужасных туалетов, чтобы их не уволили.

"В пятницу, 13.09.2019 года в с. Забродь, Хустского района в Забродской школе первоклассник школы упал в выгребную яму школьного туалета. К счастью, его друзья одноклассники побежали за учителями, чтобы те спасли школьника, провалившегося в туалет. Ребенка спасли, вытащив из школьных фекалий. Все родители шокированы таким случаем, а преподаватели как всегда умалчивают состояние школьного туалета, чтобы их не уволили .И это уже не первый случай в районе, когда школьники младшего звена проваливаются в выгребные ямы", - сообщил Келемен.

Также автор поста опубликовал фото "школы 21 столетия" с выгребными ямами.

Доставали из фекалий: на Закарпатье в школе произошло ЧП с ребенкомДоставали из фекалий: на Закарпатье в школе произошло ЧП с ребенкомДоставали из фекалий: на Закарпатье в школе произошло ЧП с ребенкомФото: Туалеты в забродской школе (Роман Келемен /Facebook)

Пользователи сети возмущены таким положением дел в школах и высказывают свои эмоции в комментариях.

  • Батьки телефони дітям по 300 баксів купують, у школу на гарних машинах їх привозять, туалет чекають поки держава зробить, Хочете, щоб діти в гівно не падали, зробіть ім самі нормальний туалет.
  • Батьки здають на ремонти, стільці, парти, книги купують, ще хай почнуть туалети будувати, їдальні, котельні і т.д.....Для чого тоді відділи освіти і державні кошти??? Для чиїхось карманів?

Доставали из фекалий: на Закарпатье в школе произошло ЧП с ребенком

Скриншот комментариев (Роман Келемен /Facebook)

Как мы ранее сообщали, на Закарпатье произошло массовое отравление детей.

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