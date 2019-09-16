Діставали з фекалій: на Закарпатті в школі сталася НП з дитиною

Фото: Школяр впав у туалет (Колаж РБК-Україна)

Батьки школярів шоковані подією в навчальному закладі

У Закарпатській області в одній зі шкіл сталася надзвичайна подія - першокласник впав у вигрібну яму туалету. Жахливий інцидент стався в селі Забродь Хустського району. На щастя, однокласники хлопчика побігли за вчителями та його врятували. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Роман Келемен.

Він розповів, що батьки дітей в шоці, адже хлопчика витягали з фекалій. Викладачі замовчують факт жахливих туалетів, щоб їх не звільнили.

"У п'ятницю, 13.09.2019 року в с. Забрідь Хустського району в Забродський школі першокласник школи впав у вигрібну яму шкільного туалету. На щастя, його друзі, однокласники побігли за вчителями, аби ті врятували школяра, який провалився у туалет. Дитину врятували, витягнувши з шкільних фекалій. Всі батьки шоковані таким випадком, а викладачі як завжди замовчують стан шкільного туалету, щоб їх не звільнили .І це вже не перший випадок у районі, коли школярі молодших класів провалюються у вигрібні ями", - повідомив Келемен.

Також автор посту опублікував фото "школи 21 століття" з вигрібними ямами.

Фото: Туалети в забродський школі (Роман Келемен /Facebook)

Користувачі мережі обурені таким становищем справ у школах і висловлюють свої емоції в коментарях.

Батьки телефони дітям по 300 баксів купують, у школу на гарних машинах їх привозять, туалет чекають, поки держава зробить, Хочете, щоб діти в гівно не падали, зробіть ім самі нормальний туалет.

Батьки здають на ремонті, стільці, парти, купують книги, ще хай почнуть туалети будувати, їдальні, котельні і т. д.....Для чого тоді відділи освіти і державні кошти??? Для чиїхось карманів?

Скріншот коментарів (Роман Келемен /Facebook)

Як ми раніше повідомляли, на Закарпатті сталося масове отруєння дітей.

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