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ЧП в школе: на Закарпатье произошло массовое отравление детей

STYLERЖизнь    14.09.2019 - 16:57
ЧП в школе: на Закарпатье произошло массовое отравление детей
ЧП в школе: в Мукачево массовое отравление детей (фото: facebook.com/screennews.ad)

Школьники надышались неизвестным веществом и попали в больницу

Вчера, 13 сентября, семеро учеников школы № 10 города Мукачево Закарпатской области были доставлены в больницу с отравлением неизвестным веществом. Об этом сообщает полиция области.

Трое детей находятся в тяжелом состоянии в реанимации, у них наблюдается потеря сознания и судороги. У других четырех детей - отравление средней тяжести. Они жалуются на головную боль и рвоту, но их состояние стабильное.

Полиция в данный момент устанавливает все детали инцидента. Назначена токсикологическая экспертиза, которая покажет, что вызвало отравление детей через дыхательные пути.

ЧП в школе: на Закарпатье произошло массовое отравление детей

ЧП в школе: в Мукачево массовое отравление детей (иллюстративное фото: pixabay.com)

По данным местных СМИ, в школе пострадали ученики 5 и 6 классов. Причиной отравления детей стало распыление неизвестным газового баллончика прямо в школе во время перемены.

Полиция начала досудебное расследование. Уголовное производство открыто по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, речь идет о хулиганстве.

Напомним, что в Черкассах в фойе школы №29 распылили газ. В результате инцидента 20 детей были госпитализированы. Учебный процесс был приостановлен. Кроме того, из школы эвакуировали 257 учеников.

Ранее сообщалось о том, что во Львовской области произошло массовое отравление на свадьбе. Было госпитализировано 10 человек.

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Новости Украины Закарпатская областьотравление
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