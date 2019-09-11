Колола иглой и била: в истории с издевательством над ребенком в Днепре новый поворот

В Днепре мать избивала ребенка (коллаж: РБК-Украина)

Судебное разбирательство о издевательстве над ребенком в Днепре продолжается - но суд наконец-то поставил первую точку в деле

В Днепре приемная мать жестоко издевалась над маленьким мальчиком. Она колола его иголками, избивала руками и ногами. Кроме того, горе-мать, которую зовут Наталья Касперская, морила ребенка голодом, запирала на несколько дней в комнате. Она запрещала мальчику плакать - за слезы доставалось еще больше.

К счастью, ребенка удалось вырвать из этого ада благодаря неравнодушной женщине, а 10 сентября стало известно, что в деле случился новый счастливый для мальчика поворот, пишет Відкритий.

Издевательства продолжались годами - Владика отдали на усыновление Наталье, когда ему было два годика. Страшно подумать, чем бы закончилась эта страшная история, если бы в конце 2017-го странную пару - хорошо одетую и ухоженную маму и истощенного, в синяках и грязной одежде мальчика - не заметила Елена Малыхина.

Мать избивала ребенка в Днепре (фото: facebook.com)

С тех пор женщина, у которой есть двое своих детей, почти год пыталась вырвать Владика из злосчастной семьи. В полиции говорили, что ребенок склонен фантазировать, а в соцслужбах заявляли, что мать хорошо выполняет свои обязанности.

Но когда в августе 2018 года Владик попал в реанимацию со страшными травмами, говорить о том, "что мальчик просто фантазирует" перестали. Елена Малыхина взяла ребенка в свою семью - а в этом году Владик стал первоклассником.

Новая мама все это время боялась, что Владика могут забрать, поскольку суд о лишении родительских прав Натальи длился с февраля этого года - женщина игнорировала вызовы. Кроме того, она подала встречный иск об отмене решения о усыновлении, чтобы не платить алименты.

Мать избивала ребенка в Днепре (Наталья Касперская с Владиком, фото: facebook.com)

Елена долгое время молчала, потому что не хотела делать историю своего сына всеобщим достоянием. Но недавно решилась показать, что Наталья делала с ребенком.

И вот, во вторник, дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Наталью Касперскую лишили родительских прав. Но уголовное производство против матери-садистки до сих пор открыто.

Теперь Елена Малыхина сможет наконец-то юридически стать для Владика мамой.



Ранее мы писали, что новая мама Владика рассказала о том, как чувствует себя мальчик сейчас, и с какими трудностями ей пришлось столкнуться, чтоб вырвать ребенка из железных лап матери-садистки. А бывшая приемная бабушка мальчика, говорит, что ее дочь ребенка не била, он сам регулярно наносил себе увечья.