Достается всем: звезда "Квартала 95" раскрыл истинный характер Зеленского (видео)

Владимир Зеленский - достаточно жесткий человек и руководитель, который, в первую очередь, предъявляет повышенные требования к самому себе. О характере Владимира Зеленского рассказал друг его детства и один из основателей "Студии Квартал 95" Александр Пикалов.

Пикалов в интервью Украинской правде упомянул о скандальном эпизоде, который мы все могли наблюдать - когда Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.

"Жесткий человек - в первую очередь к себе, а потом достается всем. Вы же видели несколько интервью, когда он встал, пошел, Баканову позвонил... Ему очень нравится, когда все происходит так, как он того пожелает", - сказал он.

Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Актер и друг Владимира Зеленского подчеркнул, что все эмоциональные вспышки не были наигранными.

"Все эти эмоции - они такие, как есть", - подчеркнул Пикалов.

Кроме того, по словам юмориста, Зеленскому очень сложно навязать чужое мнение. Тем не менее, перехитрить или обмануть президента все же можно.

"Я очень много лет знаю Владимира Александровича. Я даже скажу - навязать мнение ему практически невозможно. Перехитрить могут, могут обмануть. Но навязать - нет", - завершил он.

Пикалов рассказал о настоящем характере Владимира Зеленского (видео: YouTube/Українська правда)

К слову, Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем знаний, дав несколько важных и веселых советов первоклассникам.

Также мы писали, что сын президента Украины 6-летний Кирилл пошел в первый класс элитной Новопечерской школы, которая открылась в 2014 году на территории ЖК "Новопечерские Липки" по улице Драгомирова.