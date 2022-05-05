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Досрочный выход на пенсию по возрасту: в Украине обновили правила

Досрочную пенсию теперь будут назначать по новым правилам (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Пенсии по возрасту теперь будут назначать по новым правилам. 30 апреля вступил в силу Закон "О внесении изменения в некоторые законы Украины по совершенствованию пенсионного законодательства".

Что изменилось в правилах выхода на пенсию по возрасту, рассказали в "Голос Украины".

Как отмечают депутаты, в Закон были внесены изменения, которые восстанавливают справедливость в пенсионных вопросах.

Досрочная пенсия при ликвидации предприятия

Украинцы могут выйти на пенсию досрочно – за полтора года до достижения пенсионного возраста и при условии наличия полного страхового стажа и расторжения трудового контракта в связи с сокращением штата или ликвидацией компании.

В такой ситуации работнику необходимо будет встать на учет государственной службы занятости и при отсутствии подходящей для них работы или же при несоответствии работника занимаемой должности по состоянию здоровья - пенсия оформляется раньше.

Досрочная пенсия для родителей

Досрочно выйти на пенсии также могут матери или отцы многодетных семей, а также те, у кого на иждивении находятся дети с редкими и тяжелыми заболеваниями, у которых нет установленной инвалидности.

Это касается матерей, которые родили пятеро и больше детей и воспитали их до шестилетнего возраста, и матерей, которые воспитывает ребенка с инвалидностью – по достижению 50-летнего возраста и наличии 15 лет страхового стажа.

А для отцов, которые воспитывали самостоятельно пятерых или больше детей, или же детей с инвалидностью - по достижению 55-летнего возраста и наличии 20 лет страхового стажа.

Все виды пенсий теперь будут индексироваться по единым правилам и в одну дату – 1 марта. Пенсии всех видов теперь будут индексироваться с учетом показателей инфляции и роста средней заработной платы.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев предупредили о важных изменениях в выплате пенсий.

А также рассказывали о том, кто может получить пенсию по утрате кормильца во время войны.

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