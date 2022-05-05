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Достроковий вихід на пенсію за віком: в Україні оновили правила

Дострокову пенсію тепер призначатимуть за новими правилами (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Пенсії за віком тепер призначатимуть за новими правилами. 30 квітня набув чинності Закон"Про внесення зміни до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства".

Що змінилося в правилах виходу на пенсію за віком, розповіли в "Голос України".

Як зазначають депутати, до Закону були внесені зміни, які відновлюють справедливість у пенсійних питаннях.

Дострокова пенсія при ліквідації підприємства

Українці можуть вийти на пенсію достроково - за півтора року до досягнення пенсійного віку і за умови наявності повного страхового стажу та розірвання трудового контракту у зв'язку зі скороченням штату або ліквідацією компанії.

У такій ситуації працівникові необхідно буде стати на облік державної служби зайнятості та при відсутності підходящої для них роботи або ж при невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров'я - пенсія оформляється раніше.

Дострокова пенсія для батьків

Достроково вийти на пенсії також можуть матері або батьки багатодітних сімей, а також ті, у кого на утриманні перебувають діти з рідкісними та важкими захворюваннями, у яких немає встановленої інвалідності.

Це стосується матерів, які народили п'ятеро і більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матерів, які виховує дитину з інвалідністю - по досягненню 50-річного віку і наявності 15 років страхового стажу.

А для батьків, які виховували самостійно п'ятьох або більше дітей, або ж дітей з інвалідністю – по досягненню 55-річного віку та наявності 20 років страхового стажу.

Всі види пенсій тепер будуть індексуватися за єдиними правилами та в одну дату - 1 березня. Пенсії всіх видів тепер будуть індексуватися з урахуванням показників інфляції та зростання середньої заробітної плати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців попередили про важливі зміни у виплаті пенсій.

А також розповідали про те, хто може отримати пенсію по втраті годувальника під час війни.

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