Достроковий вихід на пенсію за віком: в Україні оновили правила

Як зазначають депутати, до Закону були внесені зміни, які відновлюють справедливість у пенсійних питаннях.

Дострокова пенсія при ліквідації підприємства

Українці можуть вийти на пенсію достроково - за півтора року до досягнення пенсійного віку і за умови наявності повного страхового стажу та розірвання трудового контракту у зв'язку зі скороченням штату або ліквідацією компанії.

У такій ситуації працівникові необхідно буде стати на облік державної служби зайнятості та при відсутності підходящої для них роботи або ж при невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров'я - пенсія оформляється раніше.

Дострокова пенсія для батьків

Достроково вийти на пенсії також можуть матері або батьки багатодітних сімей, а також ті, у кого на утриманні перебувають діти з рідкісними та важкими захворюваннями, у яких немає встановленої інвалідності.

Це стосується матерів, які народили п'ятеро і більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матерів, які виховує дитину з інвалідністю - по досягненню 50-річного віку і наявності 15 років страхового стажу.

А для батьків, які виховували самостійно п'ятьох або більше дітей, або ж дітей з інвалідністю – по досягненню 55-річного віку та наявності 20 років страхового стажу.

Всі види пенсій тепер будуть індексуватися за єдиними правилами та в одну дату - 1 березня. Пенсії всіх видів тепер будуть індексуватися з урахуванням показників інфляції та зростання середньої заробітної плати.