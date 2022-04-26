Пенсия по утрате кормильца: кто может ее получать и куда нужно обращаться

В Украине члены семей тех, кто пропал без вести, смогут получать пенсию по потере кормильца. В первую очередь это касается детей, чьи родители пропали без вести во время военных действий.

Кто сможет получить такую пенсию и куда нужно обращаться для оформления – читайте ниже.

Как рассказали в Министерстве социальной политики, с начала войны в Украине уже более 5 тысяч было пропавших без вести. Полиции удалось разыскать более половины этих людей, но еще более 2 тысяч человек находится в розыске.

По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, количество пропавших может быть намного больше - около 16 тысяч человек.

"Члены семей без вести пропавших людей могут подать заявление в полицию о розыске такого человека. С даты подачи такого заявления пропавший получает соответствующий статус. Заявление о розыске кроме родственников могут подать представители военного формирования, орган государственной власти, орган местного самоуправления, объединения граждан или любой человек, которому стало известно об исчезновении", - пояснили в министерстве.

Горячая линия Национальной полиции, куда можно подать заявление о пропавшем человеке: 089 420 18 67

Когда можно подать документы на оформление пенсии

Члены семьи без вести пропавших имеют право подать на оформление пенсии через один месяц со дня внесения информации в Единый реестр досудебных расследований.

Кто имеет право на такую пенсию

Дети пропавшего без вести в возрасте до 18 лет.

Дети пропавшего без вести в возрасте от 18 до 23 лет, которые проходят обучение на дневной форме – до окончания обучения.

Дети пропавшего без вести, которые остались сиротами – до 23 лет, независимо от факта обучения.

Муж или жена, родители пропавшего без вести, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста.

Муж или жена, а в случае их отсутствия – один из родителей, брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и работоспособности, если они не работают и заботятся за ребенком кормильца до достижения ним 8 лет.

Родители, муж или жена пропавшего без вести, которые не были на содержании, имеют право на такую пенсию в том случае, если они утратили источник средств для существования.

Выплаты пенсии осуществляются все время, на протяжении которого лицо, пропавшее без вести, сохраняет этот правовой статус. Недееспособным родственникам, которые были на обеспечении пропавшего без вести, назначается пенсия по утрате кормильца, независимо от длительности страхового стажа лица, которое пропало без вести.

Куда обращаться за назначением такой пенсии

Для назначения пенсии по утрате кормильца необходимо обратиться в установленном порядке в любое отделение Пенсионного Фонда Украины. Также можно подать заявку через веб-портал Пенсионного Фонда Украины.