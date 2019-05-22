Дострокові вибори в Раду: як нова кампанія відіб'ється на гаманцях українців

Фото: (колаж РБК-Україна)

22 травня стартує виборча кампанія

Президент Володимир Зеленський призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня. Відсьогодні - з 22 травня - починається виборча кампанія. Експерт розповів, чи здатна нова передвиборна гонка сильно вплинути на вміст кишень простих українців.

Рівень доходів громадян визначається темпами економічного зростання і показниками знецінення національної валюти, і в цьому році прогнозується уповільнення темпів зростання національної економіки, розповів експерт з інвестицій та прогнозування Європейського аналітичного центру Вадим Бардась, передає "24 Канал".

При цьому нзазначається, що фактор виборів у Раду в такому прогнозі буде мінімальним.

Фахівець додав, що "стрибків" курсу гривні не передбачається.

На думку Бардася, задекларований курс Зеленського на боротьбу з корупцією є позитивним сигналом і для інвесторів, і для Міжнародного валютного фонду.

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також експерт порівняв дострокові парламентські вибори з виборами глави держави, які показали майже відсутню кореляцію між зміною політичної конфігурації в Україні і динамікою курсів основних валют.

"У той же час, можна відзначити, що в країні відбувається стабілізація валютного ринку завдяки зростанню обсягів експорту, портфельних інвестицій та позитивними сигналами з боку Європейського Союзу щодо макроекономічної допомоги", - розповів Бардась.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нагадаємо, новопризначений глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що законопроект про внесення змін у закон "Про вибори народних депутатів" може бути внесений до парламенту президентом як невідкладний.

Як повідомлялося раніше, інавгурація Володимира Зеленського надихнула користувачів мережі на створення тематичних фотожаб і мемів, на яких інтернет-жартівники показали власне бачення.

Додамо також, що Володимир Зеленський у день інавгурації по дорозі в Адміністрацію президента вручив букет квітів жінці-патрульної, а біля будівлі Верховної Ради поцілував у щоку Міку Фаталова і Юрія Ткача, а Євгена Кошового чмокнув у лисину, для чого йому довелося підстрибнути.