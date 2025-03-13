Дослідники знайшли унікальну жабу, яка понад 130 років вважалась вимерлою

Дослідники знайшли унікальний різновид жаби з лінією на спині. Останні 130 років всі вважали цей вид жаб вимерлим. За останні 20 років було проведено чимало експедицій пошуку цього виду, але всі вони були безрезультатні.

Що це за вид жаб, чим вона унікальна та про що попередили дослідники, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Whats the Jam.

У 1893 році французький ентомолог Філібер Жермен вперше натрапив на жабу з лінією на спині. В 1902 році німецький натураліст на ім'я Рудольфо Амандо Філіппі дав новому виду жаби офіційну назву - Alsodes vittatus.

Але відтоді цю жабу більше ніхто не бачив. Спочатку її вважали привидом, а потім дійшли висновку, що цей вид - вимерлий.

Однак в період з 1995 по 2002 рік було чимало експедицій, які намагалися знайти загадкову амфібію. Але безрезультатно. У 2015-2016 роках були ще експедиції, які змогли натрапити на інших жаб, в межах тієї ж групи.

У період з 2023 по 2024 роки дослідники вирішили повторити маршрут Жермена всередині Hacienda San Ignacio de Pemehue в Чилі й провели ретельні пошуки в регіоні. Жаба Alsodes vittatus (фото: Jam Press)

Результатом стало виявлення трьох місць проживання Alsodes vittatus, що стало першим підтвердженням існування цього виду за понад століття. Додатково у двох інших місцях були знайдені жаби спорідненого виду Alsodes igneus.

Дослідники зібрали зразки для використання підтвердження, що цей унікальний вид жаб дійсно існує.

Головною ознакою цього виду вчені вважають вертикальну лінію на спині. Однак, з'ясувалося, що не кожна жаба цього виду має однакове маркування. Не всі жаби цього виду мають на спині лінію (фото: Едвін Ріверос)

Після проведення досліджень та спостережень за цим видом, дослідники прийшли до невтішного висновку - цей вид можна потенційно вважати таким, що зникає

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