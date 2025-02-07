Смак історії. Дослідник знайшов дріжджі віком 4500 років і спік на них хліб: що у нього вийшло

Ідея та підготовка до експерименту

Шеймус Блеклі, відомий як один із творців ігрової консолі Xbox, захоплюється історією хлібопечення.

Його зацікавленість стародавніми методами випікання привела до амбітної ідеї - спробувати відтворити хліб Давнього Єгипту, використовуючи автентичні дріжджі того часу.

Для цього він об'єднав зусилля з археологом Сереною Лав та мікробіологом Річардом Боуменом.

Де науковці взяли дріжджі

Команда дослідників зібрала зразки дріжджів зі стінок глиняних горщиків, вік яких становить близько 4500 років. Для цього вони використовували ультрафіолетові стерилізатори, щоб не пошкодити древню кераміку.

У лабораторії зразки були ретельно проаналізовані, щоб виділити дріжджові культури, характерні для тієї епохи.

Процес випікання хліба

Після успішного виділення дріжджів Блеклі вирішив використовувати зернові культури, аналогічні тим, що застосовувалися в Давньому Єгипті, зокрема ячмінь та пшеницю-однозернянку.

Він змішав борошно з водою та нефільтрованою оливковою олією, створивши тісто. Після тижня ферментації та підготовки тісто було готове до випікання.

Як виглядає хліб, спечений з 4500-річних дріжджів (Колаж РБК-Україна)

Результати експерименту

Випечений хліб мав легку та повітряну скоринку, що було несподіванкою як для хліба, виготовленого зі 100% стародавнього зерна. За словами Блеклі, аромат і смак були неймовірними, з відтінками солодкості та насиченості.

Він зазначив: "М'якуш виходить легким та повітряним. Аромат і смак неймовірні. Я вражений. Відмінності дійсно є, і ви можете їх помітити, навіть якщо не є хлібним фахівцем. Це неймовірно захопливо, і я вражений, що це спрацювало".

Експериментатор зазначив, що найбільшою проблемою було правильно підібрати інгредієнти та підібрати смак. Оскільки дріжджі, які зараз використовують пекарі, переважно біоінженерні, вченому довелося їх замінити на дикі.

І цього було недостатньо для старовинного смаку, адже суміш борошна та води мали лишатися довший час для збору мікробів з навколишнього середовища.

Але з давніх часів наше середовище зазнало значних змін і сучасні мікроби відрізняються від стародавніх. Саме тому Блеклі звернувся за допомогою до археолога та мікробіолога.

Для випічки тіста Блеклі був змушений використовувати сучасні кулінарні інструменти. Але згодом він хоче провести ще один експеримент і зробити хліб за допомогою глиняної ями для випікання, таку саму, яку використовували єгиптяни.