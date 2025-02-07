Вкус истории. Ученый нашел 4500-летние дрожжи и испек на них хлеб: что у него получилось

Представьте себе возможность попробовать хлеб, рецепт которого происходит со времен Древнего Египта. Физик и геймдизайнер Шеймус Блэкли сделал почти невероятное - он, использовав дрожжи, которым более 4500 лет, испек буханку хлеба. Его эксперимент не только воссоздал вкус древнего хлеба, но и открыл новые горизонты в понимании кулинарной истории человечества.
Что известно об этом эксперименте и какой хлеб получился у ученого, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на All that's interesting.
Шеймус Блэкли, известный как один из создателей игровой консоли Xbox, увлекается историей хлебопечения.
Его заинтересованность древними методами выпечки привела к амбициозной идее - попытаться воссоздать хлеб Древнего Египта, используя аутентичные дрожжи того времени.
Для этого он объединил усилия с археологом Сереной Лав и микробиологом Ричардом Боуменом.
Команда исследователей собрала образцы дрожжей со стенок глиняных горшков, возраст которых составляет около 4500 лет. Для этого они использовали ультрафиолетовые стерилизаторы, чтобы не повредить древнюю керамику.
В лаборатории образцы были тщательно проанализированы, чтобы выделить дрожжевые культуры, характерные для той эпохи.
После успешного выделения дрожжей Блэкли решил использовать зерновые культуры, аналогичные тем, что применялись в Древнем Египте, в частности ячмень и пшеницу-однозернянку.
Он смешал муку с водой и нефильтрованным оливковым маслом, создав тесто. После недели ферментации и подготовки тесто было готово к выпеканию.
Выпеченный хлеб имел легкую и воздушную корочку, что было неожиданностью как для хлеба, изготовленного из 100% древнего зерна. По словам Блэкли, аромат и вкус были невероятными, с оттенками сладости и насыщенности.
Он отметил: "Мякиш получается легким и воздушным. Аромат и вкус невероятные. Я поражен. Различия действительно есть, и вы можете их заметить, даже если не являетесь хлебным специалистом. Это невероятно увлекательно, и я поражен, что это сработало".
Экспериментатор отметил, что самой большой проблемой было правильно подобрать ингредиенты и подобрать вкус. Поскольку дрожжи, которые сейчас используют пекари, преимущественно биоинженерные, ученому пришлось их заменить на дикие.
И этого было недостаточно для старинного вкуса, ведь смесь муки и воды должны были оставаться долгое время для сбора микробов из окружающей среды.
Но с давних времен наша среда претерпела значительные изменения, и современные микробы отличаются от древних. Именно поэтому Блэкли обратился за помощью к археологу и микробиологу.
Для выпечки теста Блэкли был вынужден использовать современные кулинарные инструменты. Но впоследствии он хочет провести еще один эксперимент и сделать хлеб с помощью глиняной ямы для выпекания, такую же, которую использовали египтяне.
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